Roberto Ciufoli lite con Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021/ Tra offese e critiche…

Roberto Ciufoli allo scontro con Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi 2021

Brutta settimana per Roberto Ciufoli forse perché era il leader di queste lunghe giornate in cui i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 hanno dovuto rinunciare alla puntata del giovedì, o forse perché gli animi si stanno scaldando e presto tutti perderanno il loro savoir faire a favore dell’istinto animale e quello affamato. Roberto Ciufoli avrebbe dovuto tenere d’occhio la situazione e controllare l’andamento della vita all’Isola ma sembra proprio che le cose non sono andate benissimo e a lanciare questa accusa contro l’attore ci ha pensato Paul Gascoigne che addirittura ha definito “basta*do” sia il leader che tutti i naufraghi che continuano ad andargli dietro e che non fanno quello che lui vorrebbe. Sicuramente non sono parole carine da dire soprattutto perché non vi era in ballo alcuna situazione complicata o sopra le righe e questo non ha fatto altro che far coalizzare tutti contro Gazza, come rispondere a queste accuse Ciufoli?

Dall’altra parte c’è invece Andrea Cerioli che non ha preso molto bene la nomination di lunedì scorso all’Isola dei Famosi 2021 e nemmeno il fatto che sia stato proprio Roberto Ciufoli a fare il suo nome tanto che, in un fuori onda, il bolognese lo ha fatto subito presente parlando di una nomination architettata solo perché lui è forte e volevano farlo fuori: “Sono quelle nomination ‘sei forte ti nomino’…Avrei preferito mi dicessi di non piacerti…”. Dall’altro lato sembra proprio che l’attore non abbia gradito visto che in un daytime in questa settimana ha rilanciato: “Mi spiace che Andrea se la sia presa così comunque…”. L’attore poi non ha fatto mistero di non avere alcunché nei confronti di Andrea Cerioli ma di averlo nominato solo perché non avrebbe aiutato il gruppo in questa settimana. I due finiranno allo scontro questa sera?

