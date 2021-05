Roberto Ciufoli/ Modello e pescatore per Beatrice: “Mi devo ricredere su di lei..”

Roberto Ciufoli dimentica screzi e liti all’Isola dei Famosi 2021

Vi ricordate Roberto Ciufoli il cattivo, colui che si è visto portare via i fruttini e la bandana e ha dato di matto o quello che continuava a rispondere picche a chi voleva tirarlo in mezzo a cose e questioni? Ecco, quel Roberto Ciufoli non c’è più perché lontano da nomination ed eliminazioni all’Isola dei Famosi 2021, l’attore è come rinato. Chi ha seguito la puntata di lunedì sa bene che Roberto Ciufoli è stato eliminato ma è stato poi salvato dal pubblico quando è arrivato il momento di scegliere se farlo rimanere su Playa Imboscadissima a sfavore di Francesca Lodo. La sarda ha dovuto lasciare il gioco mentre Ciufoli è rimasto a combattere e adesso è pronto ad occuparsi della solitaria Beatrice Marchetti che non lo ha accolto nel migliore dei modi.

La modella era convinta che avrebbe vissuto di nuovo un incubo visto che l’attore la sgridava spesso all’Isola dei Famosi 2021 per farle fare alcune cose ma adesso dovrà adattarsi al suo mood e così è stato. In questi giorni Beatrice si è potuta ricredere sul conto di Roberto Ciufoli e viceversa visto che l’attore ha ammesso di aver trovato una ragazza molto diversa da quella che aveva lasciato qualche settimana fa. I due in questi giorni si sono assestati un po’ e Beatrice ha fatto provare anche a Ciufoli la felicità del pescare i pesci ma, soprattutto, quella di essere il suo primo modello uomo sulla Playa. Anche per lui, infatti, Beatrice ha pensato ad un costume con le foglie modello maschile ed è stato subito un successo visto che lui si è lanciato in una serie di sfilate che hanno mostrato finalmente il suo lato solare e ilare.

