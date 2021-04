Roberto Ciufoli/ Scontro con Vera Gemma: “Semini solo zizzania!”

Roberto Ciufoli sgrida Vera Gemma per aver svegliato Gilles all’Isola dei Famosi 2021

E niente, Roberto Ciufoli non riesce a mandare giù il comportamento di Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021 anche se lei ha deciso di optare per la pace ed evitare gli scontri e anche se lui, dopo la nomination/plebiscito della scorsa settimana, ha deciso di controllare un po’ i suoi modi e la sua voglia di comandare. In questi giorni Ciufoli, in versione leader, è tornato di nuovo ad occuparsi dei suoi compagni questa volta cercando di evitare scontri e toni accesi ma quando Vera Gemma è andata a svegliare Gilles Rocca per il turno del fuoco, ecco che la sua indole è venuta di nuovo a galla. Roberto non perde tempo per rimproverare Vera sicuro che la sera prima lui avesse chiesto di lasciarlo dormire. L’attrice ha rimandato le accuse al mittente spiegando di non aver sentito queste indicazioni ma lo scontro rimane acceso soprattutto quando Fariba interviene per prendere le parti dell’amica Vera.

Ciufoli attacca Vera Gemma: “Metti sempre zizzania!”

A questo punto lo scontro, o quasi, è servito. Il leader dell’Isola dei Famosi 2021 è convinto che Vera e Fariba facciano finta di non aver sentito e si coprano a vicenda solo per dettare legge e creare scompiglio convinto che le due stiano cercando in questo modo di avere una scusa per nominarlo questa sera. A quanto pare, nonostante Vera cerchi di evitare litigi, ogni polemica è buona per arrivare allo scontro tanto che Ciufoli le fa notare come sia sempre suo lo zampino quando ci sono polemiche in atto: “Continui a seminare zizzania” accusa l’attore. Questa sera i due avranno modo di scontrarsi ancora una volta oppure Ciufoli lascerà correre?

