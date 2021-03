Roberto Ciufoli/ Torna in gioco e punta alla fascia da leader all’Isola dei Famosi!

Roberto Ciufoli da infortunato a leader all’Isola dei Famosi 2021?

Signori e signore è arrivato per Roberto Ciufoli il momento di mettersi in mostra dopo tanta oscurità e allora come farlo se non giocarsi il tutto per tutto questa sera con la prova del fuoco all’Isola dei Famosi 2021? L’attore comico non ha iniziato nel migliore dei modi questa sua esperienza visto che, proprio durante la prima prova, Akash Kumar gli è caduto addosso facendogli male alla spalla. Qualcuno ha insinuato che lo avesse fatto di proposito visto che prima di lanciarsi avrebbe dovuto guardare ma alla fine le cose sono andate come dovevano e il destino ha avuto la sua rivalsa mandando il giovane modello fuori dai giochi e riaccogliendo invece Roberto Ciufoli pronto adesso a giocarsi il tutto per tutto passando da possibile abbandono di questa edizione a leader in barba a tutti coloro che in questi giorni si sono affannati anche con arme improprie.

Roberto Ciufoli/ Infortunio alle spalle, ora è un suddito della "regina" Isoardi... (Isola dei Famosi)

Beppe Braida accoglie Roberto Ciufoli con un abbraccio

Al suo arrivo all’Isola dei Famosi 2021 dopo l’infortunio e le cure dei medici, Roberto Ciufoli è stato accolto positivamente dal gruppo ma, soprattutto, con la reunion di giovedì scorso sembra proprio che chi lo ha abbracciato subito è stato il collega Beppe Braida. I due, insieme a Valentina Persia sicuramente sono coloro che animano la spiaggia in questi giorni caldi in cui il cibo scarseggia ancora, ma cosa succederà questa sera? La possibilità che finisca in nomination sono davvero poche ma con le ultime liti le cose potrebbero cambiare anche per il pacato Roberto Ciufoli questa sera, chi sarà il traditore in quel caso?

LEGGI ANCHE:

ROBERTO CIUFOLI/ "Sta bene, tornerà in gioco appena possibile" (Isola dei famosi)Roberto Ciufoli/ "Brutto indicente mi costò il ritorno, ora all'Isola dei Famosi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA