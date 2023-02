Roberto Cozzi, compagno Ellen Hidding/ “La Gialappa’s ci prendeva in giro dicendo…”

ROBERTO COZZI, CHI E’ IL FIDANZATO DI ELLEN HIDDING?

Chi è Roberto Cozzi, l’attuale compagno di Ellen Hidding? La 50enne ex modella e conduttrice olandese, ma oramai naturalizzata italiana, sarà ospite negli studi televisivi di “Verissimo” questo pomeriggio per raccontarsi e chiacchierare con la padrona di casa, Silvia Toffanin. E la presenza della storica conduttrice di “Melaverde”, programma in onda oramai dal lontano 2010, ma nota al grande pubblico anche per la sua indimenticabile esperienza a “Mai dire Gol”, sarà pure l’occasione per scoprire qualcosa di più sulla vita privata di Ellen oltre che sul versante sentimentale.

Originaria di Winschoten, in Olanda, e tagliato il fatidico traguardo dei 50 anni lo scorso novembre, Ellen Hidding oggi è felicemente fidanzata con Roberto Cozzi, l’uomo con cui fa coppia stabilmente oramai da più di vent’anni: tuttavia nel corso della sua vita la Hidding non ha mai deciso di fare il grande passo e salire all’altare, ma nel frattempo con suo storico compagno ha avuto la fortuna di diventare mamma per la prima volta di Ann Mari, la figlia nata nel 2005. E qualche anno fa, parlando del fatto di essere stata di fatto adottata dal Bel Paese e raccontando alcuni gustosi aneddoti, l’ex valletta di Mike Bongiorno aveva svelato le circostanze che l’avevano portata a conoscere l’attuale compagno.

ELLEN HIDDING, “ECCO LA MIA VIA DELL’AMORE A MILANO: LI’ HO CONOSCIUTO…”

Intervistata dal quotidiano ‘il Giorno’, Ellen Hidding aveva parlato del proprio rapporto con Milano e della strada meneghina che preferiva: “Via Larga, perché per me questa è la via dell’amore… In un locale che si trova in questa strada ho infatti incontrato Roberto Cozzi, il mio compagno… Dalla nostra unione è nata Ann Mari” aveva confessato la conduttrice, rievocando i primi approcci e anche il fatto che, tramite conoscenze comuni, aveva scoperto che tra di loro vi fosse reciproca simpatia. “Sapevo che a lui piacevo ma Roberto, tutto d’un pezzo, stentava a fare il primo passo…” aveva aggiunto, parlando poi di quell’incontro in un locale di via Larga e del suo coraggio nel farsi per prima avanti.

“Ero stufa di aspettare, ho bevuto un bicchiere di vino e gli ho chiesto se voleva partire con me per una vacanza”. Com’è andata a finire? “Non siamo partiti, ma ci siamo messi assieme” aveva raccontato ancora Ellen Hidding parlando del fidanzato di origini campane e titolare di alcuni ristoranti nel capoluogo lombardo. “Nei primi tempi la Gialappa’ Band ci prendeva in giro chiamandoci l’olandesina e il pizzaiolo…”. E il segreto di un amore che dura ancora oggi? Intervistata dal portale OkSalute qualche tempo fa, la Hidding ha spiegato di aver cominciato a giocare a golf assieme al suo Roberto: “Agli inizi andavo a correre, qualche volta sono tornata in vasca a nuotare, mentre da un paio d’anni ho iniziato a giocare a golf con Roberto. Tutto è cominciato per colpa mia: ero indecisa su cosa regalargli un anno al suo compleanno e ho optato per un carnet di lezioni di golf” ha ammesso, parlando di una passione che hanno cominciato a condividere assieme. “Per amore si fa tutto, no?”.











