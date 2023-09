Roberto Da Crema ha perso 17 kg/ Il Baffo: “La mia dieta? Brodo di gallina e passeggiate col cane”

Il noto Roberto Da Crema, personaggio tv e conduttore, è stato ospite stamane del programma di Canale 5, Morning News. In studio si parla delle diete post estate, per cercare di rimettersi in forma dopo settimane in vacanza dove son saltate un po’ tutte le regole, e Roberto Da Crema è stato intervistato in quanto è riuscito a dimagrire parecchio, perdendo ben 17 chilogrammi, quasi equiparando Flavio Briatore che invece l’altra sera a Cartabianca ha ammesso di aver perso ben 19 kg e di stare benissimo.

Roberto Da Crema racconta: “Io vi ho ascoltato sapientemente e vi parlo della mia piccola esperienza, rispettando i macchinari diabolici che ho visto che non fanno per me, così come i movimenti da contorsionista. Io ho perso 17 kg mandando ciò che volevo. Nell’Oltrepò Pavese io mi reco una volta al mese e mi mangio il brodo di gallina, togliendo i grassi e facendo una vita sana in sei mesi ho perso 17 chilogrammi”. Quindi Roberto Da Crema ha proseguito, svelando l’esercizio fisico che ha fatto: “La mia ginnastica era prendere il cane Labrador e camminare due ore al giorno, era bellissimo”.

ROBERTO DA CREMA: “LA DIETA È NELLA TESTA”

Poi l’intervistato ha proseguito: “La mia spia di salute sa qual è? Non è una stupidata ciò che dico: quando guido la macchina, cintura di sicurezza allacciata, quando vado in giro, cintura dei pantaloni slacciata perchè soffoco, questo è il segnale più stupido che io possa avere – ha proseguito Roberto Da Crema parlando con Simona Branchetti, conduttrice di Morning News – quando non riesco ad allacciare la cintura dei pantaloni mi da nervosismo e mi dà una convinzione mentale, è tutto nella testa”.

Quindi Roberto Da Crema conclude: “La dieta è la nostra testa”. Un’intervista decisamente spumeggiante quindi quella del “Baffo”, chiosata poi dalla Branchetti: “In ogni caso è sempre bene rivolgersi ad un medico quando si vuole fare una dieta”.

