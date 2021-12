Roberto Da Crema/ “Sogno di condurre Sanremo, Mastrota? Un amico ma nessun pathos…”

Roberto Da Crema, lo storico baffo delle televendite, è intervenuto oggi ai microfoni di RTL 102.5 News, nel corso della trasmissione radiofonica Trends & Celebrities con Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. La sua grande virtù, come ampiamente noto, è stata indubbiamente la sua voce profonda e nasale e la voglia incandescente di convincere il dubbio. Roberto ha svelato come è nata questa sua forte passione: “E’ stata una casualità incredibile”, ha ammesso, “Io ho venduto in tv per 38 anni, poi facendo anche programmi ma lasciamo perdere, è meglio la televendita”.

Da Crema ha inoltre svelato un aneddoto che lo ha visto protagonista sin da bambino alle prese con straordinarie abilità nella vendita. Suo papà vendeva il celebre detersivo Omino Bianco: “Io gli davo una mano e avevo già fatto senza volerlo un 3 x 2 perchè si era allagata la cantina e metà Omino Bianco era da buttar via perchè inzuppato d’acqua. Io prendevo un sacchetto buono e due bagnati e li vendevo!”, ha raccontato. Alla domanda su quanti oggetti abbia venduto nel corso della sua lunga carriera, Roberto Da Crema fa fatica a rispondere ma rammenta di aver vinto la famosa statuetta delle vendite: “Sono stato il primo italiano in America, ho venduto a Malta, a Cipro, in Francia”, ha aggiunto.

Roberto Da Crema, da un possibile ruolo al GF Vip al suo sogno nel cassetto

Roberto Da Crema ha iniziato la sua attività in Lombardia nelle tv private. Ma cosa ne pensa delle televendite che vediamo oggi in tv? “Mi ricordo che 30 anni fa quando iniziò Mediaset a fare le televendite, qualcuno mi chiamò per una consulenza. C’era chi rideva e chi – non faccio nomi – ha capito bene come funzionava il meccanismo…”. Dalle televendite, il ‘Baffo’ ha fattoi anche diverse esperienze in tv, sia in Rai che Mediaset, ma lui oggi dice: “Non me ne frega niente, è bello vendere!”.

E come ricordato anche dal giovane Jody Cecchetto, non mancano su Internet i numerosi video di Roberto Da Crema con le sue memorabili televendite: “E’ del tutto immortale il personaggio del Baffo!”. Prima dei saluti, Roberto ha svelato come mai ha i famosi sospiri che hanno contribuito a renderlo celebre: “All’inizio avevo questo difetto ed il fonico era incaz*ato nero, allora anziché abbassarmi il microfono mi fu alzato il più possibile”. Parlando di una eventuale partecipazione di Roberto in un reality, come il Grande Fratello Vip, si è ipotizzato un ruolo non tanto come concorrente quanto come opinionista: “Non ha sbagliato sai? Io ho fatto la Fattoria ma sarebbe bello sai cosa? Gli opinionisti sono tutti impacchettati, qualche parola in più vera manca, sono tutti confezionati”, ha chiosato, aprendo le porte a questo possibile ruolo. Infine, un suo sogno nel cassetto: “Condurre Sanremo al posto di Amadeus!”. E sui suoi presunti eredi: “Il buon Mastrota è un amico e mi spiace ma non mi dà il pathos”, ha chiosato.



