Antonella Ferrari è da sempre molto riservata, ma ciò che si sa della sua vita privata è che da ormai tantissimi anni è legata al marito Roberto D’Agosta. Di lui non si hanno molte informazioni, anche se sul suo profilo Instagram è solito condividere diverse foto insieme all’amata moglie o al suo cagnolino Grisù, che hanno cresciuto insieme per più di 15 anni, prima della sua recente scomparsa. Dopo un lungo fidanzamento e tre anni di convivenza, i due sono convolati a nozze il 4 luglio del 2009. “Roberto mi ha invitato a cena e ha nascosto l’anello dentro un cestino con i petali di rosa e da quel giorno non ci siamo mai lasciati”, aveva raccontato l’attrice al settimanale Chi.

Nonostante siano legati da moltissimo tempo, l’amore tra di loro è ancora molto forte, come testimoniato dalle romantiche dediche che si scambiano frequentemente sui social. “Tanti auguri di buon compleanno tesoro mio, ogni anno che passa sei sempre più bella”, aveva scritto Roberto due anni fa in occasione del compleanno della moglie, accompagnando gli auguri con una tenera foto insieme al loro amato cane. La loro storia d’amore è stata, però, segnata da un grande dolore, ovvero l’impossibilità di avere figli.

Antonella Ferrari, chi è il marito Roberto D’Agosta: la loro lunga storia d’amore

Nel 1999, Antonella Ferrari ha ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla, a distanza di 20 anni dai primi sintoni. A causa della malattia, ha dovuto rinunciare alla sua carriera da ballerina e al sogno di avere figli. L’attrice, infatti, ha sempre avuto il desiderio di diventare madre. “Non so se potrò avere dei figli. Roberto li vorrebbe ma nel mio stato è un rischio. Non so se provare”, aveva raccontato. La coppia aveva anche pensato all’adozione, ma questa possibilità gli è stata negata sempre per la sclerosi. Una decisione che l’attrice ha considerato profondamente ingiusta e sulla quale si è esposta pubblicamente.

“Ci siamo sposati nel 2009 ma stiamo insieme da quasi 20 anni, lui è sempre stato il mio pilastro. Anche lui voleva un figlio ma ha cercato sempre di farmi forza dicendomi che noi due siamo una famiglia comunque. Crescere il nostro cagnolino Grisù, che lo abbiamo preso che aveva due mesi, è stato un po’ sentirmi mamma”, aveva raccontato l’ex volto di CentoVetrine a La Volta Buona nel 2023. Oggi, mercoledì 12 febbraio, Antonella sarà di nuovo ospite nel programma di Caterina Balivo e chissà se tornerà a parlare del matrimonio con Roberto D’Agosta.