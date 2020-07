Roberto D’Agostino/ “Lasciare mia moglie Anna? Mi strazia. Dagospia…”

Roberto D’Agostino è il protagonista del faccia a faccia della puntata di Io e Te in onda oggi, martedì 28 luglio. Ai microfoni dell’amico Pierluigi Diaco, D’Agostino è pronto a tracciare un bilancio dei primi vent’anni di Dagospia, il sito che ha rivoluzionato il modo di fare informazione, ma anche a parlare della propria vita privata e della splendida storia d’amore che vive da tantissimi anni con la moglie Anna Beatrice Federici. Proprio durante una chiacchierata con Pierluigi Diaco per il settimanale Oggi datata maggio 2019, parlando della morte, Roberto D’Agostino ha ammesso come la cosa che lo strazia di più è il pensiero di dover lasciare la moglie e il figlio. “Mi strazia. Se penso che lascerò mio figlio Rocco e mia moglie Anna”, ha dichiarato parlando della paura della morte.

ROBERTO D’AGOSTINO: “DAGOSPIA? IL SUCCESSO DI UN SITO NON E’ LO SCOOP”

Quando si parla di Roberto D’Agostino non si può fare a meno di pensare a Dagospia, uno dei siti più importanti e con cui è cambiato il modo di comunicare. Nel corso degli ultimi 20 anni, sono tanti gli scoop firmati da Dagospia, ma in occasione del ventesimo anniversario della fondazione del sito, ai microfoni dell’Huffingtonpost, nel corso di un’intervista datata 23 maggio 2020, D’Agostino non solo ha dichiarato che non è uno scoop a rendere un sito di successo, ma ha ammesso di essersi pentito di diverse cose nel corso degli anni. “Se tornassi indietro, dovrei controllare lo stato delle persone prima di scriverne perché ho fatto degli errori e delle cazzate senza saperlo. Mi è capitato di raccontare la scappatella di un personaggio tv per poi scoprire che era sposato con una figlia, la cosa finì in tribunale. Troppo casino e alla fine ti chiedi: perché? Quelle due righe le avrei potute buttare via facilmente. Non è lo scoop a fare il sito”, ha dichiarato il fondatore di Dagospia.



