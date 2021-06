Roberto D’Agostino/ “Sono uno str*nzo, caccio le persone di casa, Paolo Villaggio…”

Il giornalista Roberto D’Agostino, volto noto della televisione e fondatore dello storico portale Dagospia, è stato intervistato nella giornata di ieri dal quotidiano La Stampa, e la chiacchierata si è soffermata in particolare sulla gentilezza, le buone maniere e la cortesia: “Io non sono scortese e nemmeno cattivo, sono str*nzo – spiega D’Agostino – e comunque dobbiamo capirci sui termini. Si può essere gentili, scortesi o antipatici. O tutti e tre. E comunque nel mio caso la scortesia è libertà. Per dire la verità non bisogna essere gentili”.

L’eccentrico giornalista non riesce di fatto a tenere la lingua a freno, e per questo ha perso addirittura delle amicizie: “Se una persona è scortese non vuol dire che non sia una persona di valore – spiega ancora D’Agostino – io non sono certo considerato uno gentile, per una battuta ho perso amicizie. Anna, mia moglie, ha sempre paura quando faccio le feste. Perché una delle mie attività è quella di cacciare le persone di casa. Perché si portano sempre qualcuno senza avvisare. Allora prendo e li butto fuori. Ma qual è la scortesia, la mia o la loro?”.

ROBERTO D’AGOSTINO: “PAOLO VILLAGGIO E CORBUCCI…”

Quindi il giornalista de La Stampa ha domandato a D’Agostino, chi fosse uno dei più scortesi che ha frequentato: “Uno che era scortesissimo, ma che io invitavo a cena perché era molto intelligente, era Paolo Villaggio; diceva delle cose atroci. La battuta è bi-lama, fa ridere, ma anche soffrire. Corbucci chiamava Sergio Leone Francis Ford Caccola. Boncompagni era scortese, Moravia era brusco, apodittico. Mia moglie per esempio è stata educata a dare la mano rigida perché non vuole il bacetto. E questo può risultare scortese. Invece lei ha un suo percorso. Anna può risultare fredda, un po’ alla Draghi. Poi la gente è permalosa…”. D’Agostino svela di fatto di essersi circondato da gente scortese e antipatica: “Tutti gli amici che ho avuto sono in qualche modo scortesi e antipatici, come Giampiero Mughini e Irene Ghergo, per citarne solo due, ma sono gli unici che mi hanno dato qualcosa e che mi hanno cambiato. La simpatia e la gentilezza, sono quelle che ti fregano”.

