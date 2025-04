MORTO IL MAESTRO ROBERTO DE SIMONE

Il mondo della cultura e dello spettacolo è in lutto, perché è morto Roberto De Simone, compositore, studioso, antropologo, nonché maestro del teatro napoletano e tra i più importanti interpreti della canzone partenopea. A stroncarlo è stata una lunga malattia, inoltre da poche settimane era tornato a casa dopo il ricovero per alcuni problemi di salute, si parla di una polmonite. Ma sabato aveva cenato ed era vigile, poi domenica senza si è addormentato, senza più svegliarsi. Infatti, non ha più ripreso conoscenza ed è morto.

Sono stati allertati i sanitari del 118, ma non c’era più nulla da fare per Roberto De Simone. Il Comune di Napoli sta provvedendo all’allestimento della camera ardente al San Carlo: il teatro sarà accessibile domani. Mercoledì si terranno i funerali: la cerimonia sarà celebrata dal cardinale Battaglia, mentre in città le bandiere saranno a mezz’asta. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia di Roberto De Simone: dal ministro della Cultura Alessandro Giuli al governatore campano Vincenzo De Luca, come pure il sindaco di Napoli. Quest’ultimo ha assicurato che verrà ricordato come merita.

IL TEATRO NAPOLETANO AUTENTICO

La sua casa, dove si è spento con il nipote ad assisterlo, era diventata il suo rifugio. Inoltre, si era chiuso nella cerchia dei più cari, senza smettere di lavorare e creare, infatti ha scritto un ultimo libro dedicato a Giovanna D’Arco. Il suo genio era stato precoce, la vena artistica era familiare: il nonno era stato attore nella compagnia dell’ultimo grande Pulcinella, Salvatore De Muto, mentre il padre era suggeritore nelle sceneggiate, la zia mezzosoprano. Aveva studiato al conservatorio e si è dedicato alla carriera concertistica, optando poi per la composizione in chiave partenopea, tralasciando la musica classica.

Voleva rinnovare la musica popolare, quindi scrisse la Gatta Cenerentola con cui trovò il successo. La sua produzione è quasi infinita, si occupò di regie liriche per diversi teatri in giro per il mondo, fu direttore artistico del San Carlo e del Conservatorio di San Pietro a Majella, dove aveva studiato. Prima di diventare Cavaliere di Gran Croce, titolo ricevuto da Mattarella, diventò Cavaliere delle Arti in Francia. Il suo obiettivo era tenere in vita il teatro napoletano autentico, quello che riteneva fosse morto anche per De Filippo.