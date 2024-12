Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe sono i genitori di Elodie, la cantante ed attrice romana nata “musicalmente palando” nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Figlia d’arte, Elodie Di Patrizi è nata in una famiglia d’artisti visto che la mamma è una ex modella che oggi si occupa nella realizzazione di opere di diversi tipi utilizzando materiali differenti: da quadri alle installazioni visive e fotografiche. Poi c’è Roberto Di Patrizi che in passato ha lavorato come fotografo, ma dopo essere stato licenziato ha iniziato un nuovo percorso diventando artista di strada. Negli ultimi anni lavora nella musica come fonico e ha sempre creduto nel talento della figlia sin da quando era una bambina. Il padre di Elodie, infatti, è il suo primo fan e fu proprio lui ad accompagnarla ai prima ai provini per X Factor e poi a quelli di Amici di Maria De Filippi.

Cantanti big Sanremo 2025: i 30 nomi/ Dissing Fedez-Tony Effe, Elodie favorita? Meno trap, più cantautori

La cantante è legatissima ad entrambi i genitori con cui ha uno splendido rapporto, anche se i suoi genitori si sono separati quando aveva soli 8 anni. “I miei si sono separati quando avevo otto anni ma anche prima non erano molto felici, a casa non c’era una bella arietta” ha confessato dalle pagine del Corriere della Sera.

Elodie, chi è la cantante romana: "Un'infanzia difficile..."/ Poi il successo e i grandi amori

Elodie e il rapporto con i genitori Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe

Nonostante la separazione dei genitori Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, Elodie è riuscita a costruire un rapporto solido e sereno con entrambi. Proprio la cantante, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato dei suoi genitori rivelando: “mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni”. La cantante è consapevole che entrambi i suoi genitori hanno sofferto molto e hanno dovuto superare dei momenti di grande difficoltà. “Erano persone che stavano molto male” – ha rivelato la cantante che parlando della sua infanzia ha detto: “tornavo a casa e non c’era l’acqua calda, non riuscivo a studiare, provavo a proteggere mia sorella”.

Andrea Iannone, chi è il fidanzato Elodie/ Gesto folle della cantante: "600mila euro di debiti per lui"

La vita di Elodie dagli 8 fino ai 23 anni potrebbe davvero essere raccontata come in un film: “la mia famiglia che non era quella del Mulino bianco”. Cresciuta in un quartiere delle periferia di Roma, Elodie ha imparato a confrontarsi sin da ragazzino con le diversità e con il dolore. “Osservandoli è come se avessi studiato, ho amato tante di quelle persone. Mi hanno dato la possibilità di vedere le vita con serenità” – ha detto l’artista.