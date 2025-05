Elodie non ha mai nascosto di aver vissuto un’infanzia e un’adolescenza complicate. La cantante, che ha trovato il successo partecipando ad Amici di Maria De Filippi, in precedenza aveva svolto tanti lavori umili: era stata barista, cameriera, aveva lavorato in discoteca. Alle spalle, infatti, non ha mai avuto una famiglia salda ma nonostante questo è riuscita a costruire da sola la sua strada e a trovare il successo meritato. Ma chi sono i genitori di Elodie, Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe? Elodie non ha mai nascosto il suo passato e non si è mai vergognata delle sue origini: “Vengo da una borgata, un quartiere difficile che però regala tanta verità” ha rivelato l’artista.

Elodie, chi è?/ Dalle scene hot al cinema all'amore per il compagno Andrea Iannone

Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, genitori di Elodie, si sono conosciuti quando erano giovanissimi. “Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni” ha raccontato la cantante. Il papà, invece, ha fatto prima il fotografo e poi l’artista di strada: da lui ha preso l’estro creativo e la passione per la musica. Tornando ai genitori di Elodie, Roberto e Claudia, giovanissimi al momento della sua nascita, non hanno vissuto un amore semplice. I due spesso litigavano, facendo star male anche le figlie: in casa, inoltre, c’erano spesso problemi economici. Per questo, quando Elodie aveva 8 anni, si sono separati.

Andrea Iannone e il primo incontro con Elodie/ "All'inizio lei non gradiva", poi la rivelazione sulla Puglia

Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe, genitori di Elodie: chi sono?

Oggi i rapporti tra i genitori di Elodie e l’artista sono buoni. Nonostante un’infanzia sofferta, Elodie ha saputo costruire un bel legame con entrambi. La mamma, Claudia Marthe, che oggi fa l’artista visita, nel 2024 ha sposato Francesco, l’uomo al quale era legata da tanti anni. Per l’occasione la figlia Elodie ha cantato per loro, seppur non senza un po’ di vergogna. Anche con il papà i rapporti sono buonissimi: è stato proprio lui a sostenerla nel corso del suo percorso nella musica, fino ad arrivare al successo.