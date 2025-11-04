Roberto Donadoni annunciato come nuovo allenatore dello Spezia dopo l'esonero di Luca D'Angelo

Ufficiale Roberto Donadoni come nuovo allenatore dello Spezia

Nella giornata di oggi il calcio italiano ha visto il ritorno in patria di una vecchia conoscenza che mancava dal circuito sportivo da diversi anni, si tratta dell’ex CT della Nazionale Roberto Donadoni che dopo 5 anni torna ad allenare in Italia grazie alla chiamata da parte dello Spezia che ha deciso di esonerare Luca D’Angelo. Per il tecnico abruzzese è stata fatale l’ennesima sconfitta, quella 1-0 contro il Monza, che ha confinato la squadra bianconera al penultimo posto in classifica in Serie B ma con gli stessi punti dell’ultima posizione, i blucerchiati della Sampdoria.

A D’Angelo non è bastata l’ottima stagione passata con cui è stato più volte ad un passo dalla promozione, sia diretta visto il terzo posto ottenuto a pochi punti di distanza dal Pisa di Filippo Inzaghi, sia attraverso i playoff visto che ha raggiunto la finale dove però è stato sconfitto dalla Cremonese. Oltre al tecnico lascia anche tutto lo staff che è stato ringraziato da parte del club bianconero per il grande lavoro che sono riusciti a portare a termine in questi anni insieme e soprattutto per la sua professionalità ed etica del lavoro sempre dimostrata anche nei momenti poco felici.

La scelta di Roberto Donadoni e gli ultimi anni di carriera

Roberto Donadoni torna quindi ad allenare dopo 5 anni di stop dopo l’ultima esperienza, avuta tra la fine di luglio e le prime settimane di agosto del 2019 sulla panchina dello Shenzen, club cinese con cui ha disputato 14 incontri nei quali però aveva mantenuto una media punti di 0,7. Prima dell’avventura in Cina l’ex CT della Nazionale si era seduto sulla panchina del Bologna per tre anni, dal 2015 al 2018, quando era subentrato a Delio Rossi, in queste tre stagioni riesce sempre a centrare la salvezza anche se non sempre con un percorso semplice, portando poi a venire sostituito da Filippo Inzaghi.

Donadoni firmerà un contratto fino alla fine del 2026 come traghettatore della squadra verso una salvezza che in molti non vedono più come possibile, se dovesse riuscire ad ottenerla però per lui è previsto il rinnovo di contratto almeno per un’altra stagione nella quale l’obiettivo tornerà quello della promozione. La scelta del tecnico è stata presa direttamente dal presidente statunitense Charlie Stillitano e di un suo ricordo di Donadoni calciatore nella sua breve esperienza statunitense con i New York/New Jersey Metrostars con i quali ha giocato nella stagione 1996/1997.