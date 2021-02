Roberto e Patrizia, Uomini e Donne/ “Penso di aver trovato la donna che cerco da…”

Durante il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che non riescono a trovare un punto d’incontro al punto che Maria De Filippi ha esortato il cavaliere pugliese a fare una scelta senza riuscire a convincerlo, la conduttrice, durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, ha invitato al centro dello studio due nuovi protagonisti del parterre che si conoscono da un mese. Seduti l’uno di fronte all’altra, si sono accomodati Roberto e Patrizia. Il cavaliere e la dama raccontano di essersi visti quattro volte, ma di sentirsi tutti i giorni. I due annunciano l’intenzione di portare avanti la frequentazione e Roberto si lascia andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Patrizia.

“Potrebbe essere la donna che ho cercato per 43 anni della mia vita. Non sono bravo con le donne. Sai che ho due storie importanti alle spalle e due figli da due donne diverse, ma ci provo. Non pensavo di avere tante affinità con questa donna e mi fido del settimo senso anche se il senso non ce l’ho“, spiega il cavaliere.

ROBERTO E PATRIZIA, PICCOLE INCOMPRENSIONI

Pur stando molto bene insieme, Roberto e Patrizia non sono ancora pronti per lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne e vivere la storia nella vita di tutti i giorni. Tra i due, infatti, ci sono ancora delle piccole incomprensioni. “Sono sempre stato un pinocchietto in passato e con lei ho deciso d’impostare il rapporto sulla sincerità e lei, oggi, è stata una piccola pinocchietta”, afferma il cavaliere. “Noi ci eravamo detti che potevamo rapportarci con altre persone. Lui ha inizialmente rifiutato questa possibilità fino a quando non ha avuto il numero di Alessandra. Lui è sparito per un giorno e ieri, dopo la puntata, ho incrociato Alessandro e quando la redazione mi ha chiesto se avevo voglia di lasciare il numero a qualcuno, ho detto Alessandro, ma poi non è detto che avrei chiamato o visto Alessandro”, ribatte la dama. I due, però, decidono comunque di continuare a frequentarsi.



