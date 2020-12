Roberto Farnesi/ “Con la mia fidanzata Lucya Belcastro stiamo pensando a un figlio”

Roberto Farnesi ospite della nuova puntata di “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Rai1. L’attore è pronto a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita privata all’amore. Il protagonista de Il Paradiso delle Signore, la soap campione d’ascolti di Rai1, sta vivendo un momento davvero magico come ha rivelato anche anche ad Antonella Clerici quando, pochissimi giorni fa, è intervenuto in diretta durante il programma “E’ sempre mezzogiorno”. L’attore, parlando proprio del suo personaggio di Umberto Guarnieri nella soap ha dichiarato: “mi diverto moltissimo a interpretare quel personaggio”. In seguito ha aggiunto: “È anche un po’ dalla parte dei cattivi, quindi è molto stimolante”. Non solo, parlando sempre del suo personaggio, intervistato dal settimanale Tv Mia, ha aggiunto: “Umberto, il mio personaggio, ha grande tenacia ed è sempre in battaglia, combatte contro tutto e tutti”. Un ruolo a cui è molto legato e che è tra i più amati della soap di Raiuno.

Roberto Farnesi su Il Paradiso delle Signore: “Questa serie mi dà grande energia”

Il successo de Il Paradiso delle Signore è innegabile e Roberto Farnesi non nasconde di essere molto contento di far parte di questo importante progetto televisivo. “Questa serie mi dà grande energia” – ha detto l’attore toscano aggiungendo – “era un periodo di grandi speranze, quindi ci lascia sognare un po’ in un momento particolarmente difficile”, dicendo di augurarsi che, un giorno, si possa tornare a vivere un periodo florido come quello”. Parlando proprio del successo della serie in tv ha aggiunto: “lancia un messaggio di ottimismo in tempi così difficili, colpiti dalla crisi del Coronavirus”. Un successo che gli ha regalato anche la serenità nella vita privata dove è felicemente fidanzato con Lucya Belcastro, una donna con cui vuole realizzare il sogno di una famiglia e di un figlio. “Con la mia fidanzata Lucya sono felice e ora il prossimo obiettivo è diventare papà” – ha detto l’attore che ha aggiunto – “con lei ho raggiunto la stabilità sentimentale. Stiamo insieme da quasi sei anni ormai e la differenza d’età non è mai stata un problema”. Sul finale ha parlato anche del desiderio di diventare papà: “mi sento pronto e dico che non è mai troppo tardi per diventare genitori, considerando che mio padre ha avuto me quando aveva cinquantasei anni. Lucya Belcastro e io ci stiamo pensando e lei sarebbe un ottima mamma”.



