Roberto Farnesi/ “Da 6 anni fidanzato con Lucya. Sperò di diventare presto papà”

Roberto Farnesi è uno degli ospiti dell’appuntamento di Oggi è un altro giorno del 6 ottobre. L’attore ricorda i suoi esordi in Tv, del Paradiso delle Signore e del rapporto con suo padre. “Sono sicuramente il figlio che è stato più coccolato… figlio maschio, più piccolo dopo tre femmine, mio padre era un generale poi, mi ha avuto a 56 anni.” racconta. “Aveva una mentalità molto aperta mio padre Pilade, purtroppo l’ho perso quando avevo 23 anni e non ha visto la mia carriera. – ammette Farnesi, che confessa di aver avuto un rapporto fantastico con lui – Era un grande uomo, molto meglio di me. Sono sicuro che sarebbe stato contento ora, anche se da piccolo gli davo molti grattacapi, avevo un comportamento molto ribelle, un teppistello.”

Roberto Farnesi e il desiderio di diventare papà

Si parla poi di bellezza e Roberto Farnesi confessa di essere molto attento al suo aspetto: “Io sono vanitoso, per ora ancora ce la facciamo, ci manteniamo…” E per quanto riguarda le donne: “Se amo le donne molto belle? Si, sono un esteta. – tuttavia ricorda che – Oggi sono fidanzato con Lucya (Belcastro, ndr) da 6 anni.” Lei è molto più giovane di lui ed è la donna con la quale spera di fare un figlio: “Diventare papà? Sarebbe l’ora, altrimenti poi divento Babbo Natale.” scherza in studio. Farnesi ricorda anche di essere stato vittima di stalking da parte di una donna che ha dovuto infine denunciare: “Oggi giustizia è stata fatta”. Poi conclude: “Paure? Sicuramente quella di invecchiare perché sappiamo che il finale non è piacevole”.



