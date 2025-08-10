Roberto Farnesi è tra gli attori più amati del panorama televisivo. Complici la sua bellezza e il suo talento, uscito fuori quando era giovanissimo.

Originario di Pisa e nato nel 1969, l’attore si è approcciato al mondo della recitazione quando era molto giovane. Si è infatti spostato dalla sua città natale a Firenze, dove ha frequentato la Scuola di Cinema Immagina. Il suo primo debutto è invece avvenuto nel 1994, quando ha preso parte a diversi fotoromanzi per le riviste Lancio e Grand Hotel. Da quel momento ha iniziato a dividere la sua attività professionale tra cinema, televisione e pubblicità (spot e videoclip).

I primi passi e il successo

Il suo primo debutto è avvenuto nel 1996, quando ha partecipato alla miniserie tv Una donna in fuga, diretta da Roberto Rocco. Il primo ruolo importante è però arrivato nel 1998, quando Farnesi ha interpretato Aloisi nel film Femmina diretto da Giuseppe Ferlito. Il vero successo è arrivato per lui verso la fine degli anni ’90, quando ha preso parte al film Paparazzi di Neri Parenti e nel film Un tè con Mussolini di Franco Zeffirelli. Dal 2000 sono arrivate invece le sue prime apparizioni televisive: tra il 1999 e il 2001 è stato il commissario Sepe nella miniserie di Rai 2 Turbo. Dal 2001 è entrato nel cast di Centovetrine, soap a cui ha collaborato per i successivi due anni.

Dopo che si è conclusa questa esperienza, ha lavorato per la serie tv Carabinieri dal 2003 al 2005. Nel 2006 è stata al fianco di Kasia Smutniak nella miniserie trasmessa su Canale 5 Questa è la mia terra. Dopo due anni, è stato riconfermato il suo ruolo anche per la seconda parte di Questa è la mia terra – Vent’anni dopo. Ci sono inoltre stati molti altri film come Al di là del lago, Non smette di sognare, Colpo di fulmine. Dal 2012 è stato protagonista della fiction Le Tre Rose di Eva, in cui ha interpretato il ruolo di Alessandro Monforte. Dal 2018 è invece nel cast de Il Paradiso delle Signore, soap opera di Rai 1.

La vita privata

L’attore è legato sentimentalmente – dal 2015 – con Lucya Belcastro. Al momento del loro incontro, lei aveva 21 anni e stava studiando Lingue presso l’Università di Firenze. Farnesi è invece 27 anni più grande della ragazza. Nel 2021 dal loro amore è nata la figlia Mia, che ha reso l’attore papà per la prima volta all’età di 52 anni. Sui suoi profili social ufficiali, appaiono spesso scatti che lo ritraggono insieme alla sua famiglia. Prima della relazione con Lucya, l’attore ha avuto altre due storie d’amore importanti: la prima con Desirée Noferini e la seconda con Federica Bertolani, che sono entrambe rispettivamente Miss Toscana 2005 e 2004.