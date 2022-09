Roberto Farnesi/ Il suo futuro ne Il Paradiso delle signore: “Mi auguro di…”

Roberto Farnesi, che ne sarà di Umberto ne Il Paradiso delle signore?

Roberto Farnesi interpreta Umberto Guarnieri, uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle signore. La soap è tornata in onda da lunedì 12 settembre con le puntate della settima stagione. L’attore è anche uno dei volti più amati della televisione italiana, grazie ai ruoli di spicco che ha avuto in produzioni tv come la soap Centovetrine e la serie Carabinieri.

Attore versatile, Roberto Farnesi si sta facendo apprezzare anche nei panni del cinico Umberto. In un’intervista concessa a Visto, l’attore ha svelato cosa aspettarsi dal suo personaggio, parlando anche del suo futuro all’interno dell’amata soap italiana. Che ne sarà di Umberto ne Il Paradiso delle signore? Farnesi ha parlato anche delle indiscrezioni che girano sul suo conto a proposito di un’imminente uscita di scena della soap.

Roberto Farnesi, Il Paradiso delle signore: “Mi auguro di fare altre cinquanta stagioni”

Roberto Farnesi, nel corso dell’intervista con Visto, ha voluto precisare alcune voci su un suo possibile addio a Il Paradiso delle signore. Prima di ciò, ha elogiato lo stile della soap, dicendo: “Mi auguro di fare altre cinquanta stagioni: credo che Il Paradiso delle Signore sia un fiore all’occhiello per Rai 1.” Per l’attore, “lavorare in una serie tutta italiana che racconta la storia recente, esportata in tutto il mondo, è un vero privilegio”.

Umberto uscirà di scena? Roberto Farnesi ha subito smentito: “Assolutamente no”, e poi ha rilanciato con un’anticipazione: “Guarnieri avrà un ruolo centrale in una linea accattivante e di grande rilancio”. Dopo aver chiarito ogni dubbio, gli spettatori posso tirare un sospiro di sollievo: l’attore non ha nessuna intenzione di lasciare la soap. “Il pubblico finalmente vedrà Guarnieri in love”. ha poi proseguito. “Credo che fosse indispensabile ed efficace ai meccanismi della storia. Nelle soap c’è gente che si sposa, si lascia, torna indietro. Nascono nuovi amori, ne rifioriscono di vecchi, e i sentimenti sono il punto di forza di queste lunghe serialità. Adesso tocca a me”. Chi sarà la fortunata che farà breccia nel cuore di Umberto?

