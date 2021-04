Roberto Farnesi/ Matrimonio con Lucya Belcastro nel 2021? “Vorrei diventare papà”

Roberto Farnesi è l’ospite speciale della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Forse non tutti sanno che l’attore, amatissimo per il suo ruolo di Umberto Guarnieri ne Il paradiso delle signore, è fidanzato da alcuni anni con una bellissima ragazza di 25 anni più giovane. Lei si chiama Lucya Belcastro e i due stanno insieme dal 2015. “Lei è molto indipendente nella sua giornata, rispetta i miei spazi di lavoro e le mie libertà. – ha raccontato l’attore in un’intervista di qualche tempo fa, per poi aggiungere – Questo è fondamentale. Certo, ogni tanto interferisce anche lei, ma meno rispetto ad altre fidanzate che ho avuto e con cui mi sono lasciato. Evidentemente loro non rispettavano le mie libertà“. Un amore che continua a gonfie vele e che presto potrebbe coronarsi in un matrimonio.

Roberto Farnesi/ "Con la mia fidanzata Lucya Belcastro stiamo pensando a un figlio"

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro sposi nel 2021?

Roberto Farnesi, d’altronde, in un’intervista al settimanale F di qualche tempo fa ha ammesso il desiderio di diventare papà e chissà se questo lieto evento non venga anticipato proprio dalle nozze, magarti entro questo 2021. Dai due, al momento, non arrivano conferme in merito; ciò che è certo è che Farnesi è innamoratissimo della sua Lucya Belcastro, sulla quale ha dichiarato: “Credo sia arrivata nella mia vita in una fase in cui ero in cerca di un legame solido. Dopo i 40 anni ho sentito forte questa necessita.”

LEGGI ANCHE:

Roberto Farnesi/ "Da 6 anni fidanzato con Lucya. Sperò di diventare presto papà"Lucya Belcastro, compagna di Roberto Farnesi/ "Matrimonio e figlio all'orizzonte!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA