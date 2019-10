Roberto Farnesi/ “Nel Paradiso delle Signore Umberto sarà terribile!” (Domenica In)

Roberto Farnesi sarà ospite questo pomeriggio di Mara Venier nel salotto televisivo di “Domenica In”: in compagnia del collega Alessandro Tersigni, il 50enne attore originario di Pisa infatti parlerà del loro ritorno sullo schermo dal prossimo lunedì con “Il paradiso delle signore”, la soap opera di successo di Rai 1 che dopo la chiusura è pronta a riaprire i battenti con un nuovo ciclo di episodi nei quali, tra l’altro, i personaggi interpretati da Farnesi e Tersigni torneranno a scontrarsi: nella dimensione finzionale infatti il primo veste i panni di Umberto Guarnieri e come sanno bene gli aficionados della serie tv ambientata tra la fine degli Anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanti in un grande magazzino, quest’ultimo è entrato nel cast solo di recente e dopo aver rappresentato una sorta di alter ego in negativo dell’altro protagonista, sembrava essere protagonista di una “redenzione”. Ma adesso? Tutto dimenticato: Farnesi torna a essere il cattivo della serie e in una intervista ha… rassicurato sul fatto che Guarnieri “non sarà affatto meno terribile: inoltre a me questa sua ambiguità interiore mi stimola e diverte”. Insomma, il suo personaggio avrà una vita molto movimentata non solo sul piano professionale ma pure su quello sentimentale, senza dimenticare che avrà pure un duro confronto col figlio Riccardo che decide di lanciarsi come imprenditore.

ROBERTO FARNESI, TRA “IL PARADISO DELLE SIGNORE” E IL GOSSIP SULLA COMPAGNA

Roberto Farnesi tuttavia nell’ultimo periodo non ha fatto parlare di sé solamente per il suo ritorno sul piccolo schermo ma anche perché, arrivato lo scorso luglio alla fatidica soglia dei 50 anni, non accenna a spegnarsi il gossip su di lui e sulla sua Lucya Belcastro, la compagna con cui vive in quel di Pisa oramai da cinque anni e che all’inizio della loro frequentazione aveva fatto molto discutere dal momento che ha venticinque anni in meno dell’attore toscano. E nonostante sia passato così tanto tempo qualcuno ancora mette in rilievo questo aspetto anche se Farnesi non dà più peso a questo voci e di recente ha rivelato non solo come in Lucya abbia trovato forse la donna adatta a lui (pur dichiarandosi poco incline, come già detto in passato, al matrimonio) ma pure a mettere su finalmente una famiglia. “Lei è una ragazza molto matura, coerente e seria” ha detto Farnesi tessendo le lodi della sua fidanzata che, a dispetto della giovane età, viene descritta come una persona senza grilli per la testa. “Ci sono uomini che amano l’imprevedibilità, io invece no” ha aggiunto l’attore a proposito di Lucya, sottolineando come invece lui non sopporti le donne che cambiano spesso umore e forse è anche questo uno dei motivi che rendono solido il loro rapporto e potrebbero portarli a fare un ulteriore passo avanti.

“SONO PRONTO PER DIVENTARE PAPA’, MA IL MATRIMONIO…”

Infatti in una intervista concessa di recente e in cui ovviamente ha parlato delle anticipazioni delle nuove puntate de “Il paradiso delle signore”, Roberto Farnesi è tornato a toccare a proposito della sua sfera sentimentale un tema che fino a qualche tempo fa poteva apparire un tabù. Nonostante il gap anagrafico che lo separa dalla sua compagna, l’attore pisano ha ammesso che ora anche lui come Lucya vorrebbe avere un figlio: “Forse sono ancora in tempo per diventare papà” ha scherzato durante una chiacchierata pubblicata poi sul magazine “Vero”. Inoltre, già quando era stato ospite di Caterina Balivo nel salotto tv di “Vieni da me”, Farnesi si era detto finalmente pronto alle soglie dei 50 anni a diventare papà: “Per quanto mi riguarda c’è però bisogno di avere una serenità interiore ma penso che ora sia arrivato il momento propizio”: mentre, invece, potrebbe non esserci affatto un… momento propizio per le nozze dato che nei confronti di queste ha candidamente ammesso di essere ancora “allergico” a fiori d’arancio e affini.



