Roberto Farnesi, “tensione” con Lorella Cuccarini/ Lei sbotta: “Ma scappi sempre!”

Roberto Farnesi comincia l’intervista a “La Vita in Diretta” con una precisazione al servizio che lo ha introdotto. «Non la chiamiamo soap opera, il mio produttore poi si arrabbia. È un ibrido tra fiction e soap», dice riferendosi a “Il paradiso delle signore”, che va in onda su Raiuno. «Per carità, non sia mai. Quello che vuoi ma quello che conta è che piaccia molto», la replica della conduttrice Lorella Cuccarini che se l’è saputa cavare. E poi chiede all’attore di parlare dei suoi inizi. «Dopo una prima fase goliardica da modello a Milano, ho puntato su Roma. Ho deciso di fare questo lavoro in modo serio». Invece sul primo provino: «Io ero indeciso, invece Sebastiano Somma mi disse di prendere al volo l’occasione». E lui infatti ha preso quel treno e così è cominciata la sua carriera. Quando Lorella Cuccarini gli chiede di riprodurre dei cartelli e quindi di cimentarsi di nuovo col fotoromanzo, Roberto Farnesi si astiene e il momento si fa imbarazzante.

ROBERTO FARNESI, “TENSIONE” CON LORELLA CUCCARINI A LA VITA IN DIRETTA

«Fammi un po’ la faccia del Ti lascio perché ti amo troppo…», chiede Lorella Cuccarini. «Questa è complicata. Qui voglio sdrammatizzare questa situazione, mi dispiace ma ho dimenticato questa faccia. Ti giuro, magari con un copione davanti…», dice lui. Ma la conduttrice de “La Vita in Diretta” non la prende bene e lo punzecchia: «Volevo fare il fotoromanzo e tu non me lo fai fare. Vabbè, andiamo avanti». Allora sposta l’intervista sull’amore e gli chiede della compagna Lucya Belcastro: «Cosa mi ha colpito di lei? Bisognerebbe chiedere a lei cosa l’ha colpita di me». E allora Lorella Cuccarini replica: «Eh vabbè, però non scappare sempre. Roberto, tu scappi, ma non puoi scappare». E allora l’attore finalmente risponde alla conduttrice: «È una ragazza molto semplice, si è laureata e lavora, è una ragazza normale con dei buoni principi. La toscanità ci lega molto, anche se ha origini calabresi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA