ROBERTO FARNESI: “UN FIGLIO DA LUCYA”/ “A 50 anni è il momento, ma il matrimonio…”

Roberto Farnesi ha compiuto 50 anni lo scorso 19 luglio e, ai microfoni del settimanale Nuovo, confessa di pensare finalmente ad una famiglia. Fidanzato con Lucya Belcastro, al suo fianco dal 2015, l’attore, considerato l’eterno Peter Pan del mondo dello spettacolo italiano, è finalmente pronto a crescere. “Lucya è splendida, ho imparato a conoscerla e mi fido di lei. E mi ha fatto venire veramente voglia di diventare padre. Ne parliamo, ma non succederà nell’immediato. Prima o poi però accadrà perchè lo desideriamo tutti e due”, confessa l’attore. Se un figlio è nei progetti di Roberto Farnesi, non lo è allo stesso modo il matrimonio. “A questo penso meno, lo confesso” – spiega l’attore che, sui 50 anni appena compiuti, aggiunge – “festeggio questi 50 anni con spensieratezza. Non penso di sposarmi subito, però sento la voglia di paternità. E, comunque, anche George Clooney, Carlo Conti e altri hanno aspettato tanto tempo prima di essere genitori”.

ROBERTO FARNESI: “HO UN GRANDE SENSO DELLA FAMIGLIA

In Lucya, Roberto Farnesi ha trovato la donna giusta con cui dare vita ad un progetto importante come quello della famiglia. Cresciuto con due genitori che si sono amati molto, rimasto orfano di padre quando era ancora molto giovane, Roberto Farnesi sente la necessità di avere una famiglia. “In me vive intensamente il senso della famiglia, un valore sacro. Avevo solo 23 anni quando ho perso mio padre” – spiega l’attore a Nuovo che, dopo tante storie d’amore finite, in Lucya ha finalmente trovato la donna giusta – “lei mi rende felice, è una ragazza concreta e, soprattutto, mi sopporta”. Anche dal punto di vista professionale è un momento felice. A breve, infatti, l’attore tornerà sul set de Il paradiso delle signore con una nuova consapevolezza. Nessuna paura, infatti, degli anni che passano: “vivo giorno per giorno, il fisico regge e anche animo e umore si conservano bene. Sono fortunato perchè ho tutto quello che serve per essere sereno“, conclude.

