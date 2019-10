Roberto Farnesi vittima di stalking/ “Fatti gravissimi, preso di mira da fan che…”

Roberto Farnesi vittima di stalking. L’attore, tornato sul set della fiction “Il paradiso delle signore” su Raiuno, è stato sul banco dei testimoni in qualità di parte offesa nel processo contro una fan. Prima volta in tribunale dunque per il 50enne pisano che ha dovuto raccontare in tribunale, davanti al giudice Beatrice Dani, l’incubo che ha vissuto negli ultimi tempi. Una donna di 48 anni, residente in provincia di Benevento, si è invaghita di lui e non gli ha dato tregua. Roberto Farnesi, stando a quanto sostiene l’accusa, era pedinato anche nel ristorante di cui è proprietario a Pisa, ma la donna non gli dava pace neppure sui social, cambiando account dopo che l’attore la bloccava. «Quello che avevo da dire l’ho detto in aula. Il processo è in corso e non rilascio dichiarazioni sull’argomento: si parla di fatti gravissimi». Roberto Farnesi preferisce non sbilanciarsi a La Nazione in merito al processo che vede una sua fan imputata per stalking. E resta concentrato sugli impegni professionali, a partire dalla serie tv.

ROBERTO FARNESI VITTIMA DI STALKING “PRESO DI MIRA DA UNA FAN”

Roberto Farnesi intanto è tornato a Roma, visto che fino ad aprile sarà impegnato con la fiction “Il paradiso delle signore”, che va in onda tutti i giorni su Raiuno e racconta storie e vicende che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. «Sono completamente assorbito da questo lavoro e anche per quanto riguarda il cinema non ho preso impegni», ha dichiarato l’attore, come riportato da La Nazione. Abituato alle attenzioni delle telecamere, l’attore si è dovuto adattare all’ambiente del tribunale. Il quotidiano toscano spiega che è stato lui a querelare la donna quando capì che era stata nel giardino della zona in cui lui vive a Pisa e quando, fuori Toscana, avrebbe prenotato una camera d’albergo vicina a quella dell’attore. «È stata la mia prima volta in tribunale. Sono parte offesa: non ero emozionato, sono cose, purtroppo, che fanno parte della vita», si è limitato a dire Roberto Farnesi. La sua fan avrebbe ammesso di aver sbagliato, ma ha anche sottolineato che sarebbe stata illusa dall’attore.

