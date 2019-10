Roberto Fiacchini, figlio Renato Zero/ “Maltrattamenti alla moglie? Sono felici e…”

Ha fatto discutere la notizia dei guai giudiziari del figlio adottivo di Renato Zero. Maltrattamenti all’ex moglie: questa l’accusa a Roberto Fiacchini Anselmi da parte dell’ex moglie. Il legale dell’uomo è intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda processuale che vede coinvolto il figlio del cantante. «Il procedimento penale ha avuto origine da una querela proposta dalla Sig.ra Vernaglia in un momento di crisi coniugale, in coincidenza con la procedura di separazione», ha scritto l’avvocato Anna Maria Anselmi a Dagospia. Il legale ha spiegato che tra Roberto Fiacchini Anselmi e la moglie Emanuela Vernaglia il rapporto matrimoniale si è ricostituito da quattro anni circa. E infatti la moglie non è parte civile nel processo. Inoltre, la coppia ha rinunciato alla separazione e «vivono felicemente insieme alle loro due figlie». La donna ha anche reso una testimonianza insieme ad altri testi.

ROBERTO FIACCHINI, FIGLIO DI RENATO ZERO: PARLA L’AVVOCATO

Anche per queste ragioni l’avvocato Anna Maria Anselmi ha chiesto l’assoluzione con formula piena del suo assistito, Roberto Fiacchini Anselmi. Il legale ha comunicato che il giudizio è stato rinviato all’11 novembre per le repliche e la sentenza. Comunque per il figlio adottivo di Renato Zero sono stati chiesti un anno e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Per il pm Mauro Masnaghetti avrebbe vessato psicologicamente l’ex moglie Emanuela Vernaglia e a Roberto Fiacchini Anselmi vengono contestate anche le lesioni, perché in un’occasione avrebbe stretto con troppa forza il braccio della donna, nell’aprile del 2013. Ne aveva parlato Il Messaggero, spiegando che erano tornati insieme nel 2010 e poi nel 2013 era nuovamente finita. Secondo il pm le vessazioni psicologiche sarebbero avvenute anche di fronte alle figlie della coppia, che in diverse occasioni avrebbero visto Fiacchini strattonare la donna. Oggi le precisazioni dell’avvocato dell’imputato.

