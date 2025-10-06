Chi è Roberto Freddi, oggi ospite di "Lo stato delle cose": cosa c'entra l'amico di Andrea Sempio con il delitto di Garlasco e con le indagini

Finito – suo malgrado – collateralmente coinvolto nell’indagine per il delitto di Garlasco, a distanza di quasi 20 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, Roberto Freddi (esattamente come tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo in questa triste vicenda, dalla famiglia Poggi fino ad Andrea Sempio, Alberto Stasi e le gemelle Cappa) non riesce a chiudere definitivamente quel capitolo del quale tornerà a parlare proprio questa sera durante la diretta della trasmissione “Lo stato delle cose“.

Delitto di Garlasco, c'è un altro fascicolo su Mario Venditti/ Nel mirino legami con l'imprenditoria di Pavia

Soggetto – va detto e precisato – completamente estraneo ai fatti contestati, Roberto Freddi era finito nel mirino degli inquirenti già in occasione delle prime indagini sul delitto: all’epoca, infatti, si verificò la posizione di tutte le persone che frequentavano o avevano frequentato la villetta di Garlasco e tra queste c’era anche lo stesso Roberto Freddi che all’epoca raccontò che era solito recarvisi durante il fine settimana, con una bici nera da donna appartenente alla madre.

Garlasco, Lovati: "Su Sempio un clima di caccia alle streghe"/ "Tesi suggestive non servono alle indagini"

Proprio per la questione delle bici nera da donna, Roberto Freddi finì sotto l’attenzione morbosa dei media dato che una testimone disse di aver visto un soggetto allontanarsi dalla villetta dei Poggi proprio a bordo di una bicicletta che corrispondeva a quella descrizione; ma le indagini successive sono riuscire a negare qualsiasi collegamento tre Freddi e l’omicidio – e la bici nera da donna fu riconosciuta in quella in possesso a Stasi – e fu completamente archiviato.

Chi è Roberto Freddi: l’amico di Sempio e Marco Poggi più volte coinvolto nelle indagini sul delitto di Garlasco

Non solo, perché – più o meno come Sempio, secondo alcune illazioni che circolano ormai da mesi – Roberto Freddi all’epoca dei primi interrogatori raccontò agli inquirenti che quella mattina era rimasto tutto il tempo a casa con i suoi genitori (che confermarono la versione); ma nonostante questa tesi fu smentita dall’analisi dei tabulati telefonici che lo collocarono fuori dal comune di Garlasco, la sua posizione non fu ritenuta rilevante per l’omicidio.

Garlasco, Lovati: "Scontrini dimostrano che Sempio dice la verità"/ "Ora la Procura vuole usare l'IA…"

Su chi è Roberto Freddi, purtroppo, le informazioni scarseggiano perché oltre alla certezza che fosse uno dei migliori amici – assieme a Mattia Capra – di Andrea Sempio e di Marco Poggi (fratello della vittima del delitto) non sappiamo altro; mentre il suo nome sui media ha sempre destato particolare interesse per via di una fitta corrispondenza telefonica intrattenuta la mattina dell’omicidio proprio con Andrea Sempio e Capra: suggestioni, direbbe qualcuno, ma resta il fatto che nel corso della nuova indagine la sua abitazione è stata perquisita dagli inquirenti.