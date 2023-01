Roberto Gentile, morto speaker di Radio Subasio/ Aveva 55 anni ed era malato

È morto Roberto Gentile, speaker di Radio Subasio. Lo ha annunciato la stessa emittente tramite i suoi canali social. Una scomparsa prematura, perché il conduttore radiofonico aveva 55 anni. «Roberto Gentile, non è più tra noi. Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre “noi siamo una famiglia”», scrive Radio Subasio nel messaggio diffuso. L’emittente, che ha sede ad Assisi, ha aggiunto: «Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto “andiamo a vincere” che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui».

Lo speaker era nato a Roma, ma cresciuto ad Assisi, dove era tornato ad abitare e lavorare dopo gli studi all’università di Pisa e l’esperienza a Radio Rai. Negli ultimi tempi Roberto Gentile non era più in onda a causa di motivi di salute, ma pochi giorni fa aveva deciso di mandare un saluto al suo pubblico per ringraziarlo per l’affetto che gli avevano mostrato nelle ultime settimane in cui era stato sostituito dai colleghi Vera Torrisi e Stefano Pozzovivo.

MORTO ROBERTO GENTILE: IL DOLORE DEGLI ARTISTI

Il funerale di Roberto Gentile si terrà martedì 10 gennaio alle ore 15:00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Intanto sul web cresce il fiume di messaggi di cordoglio di ascoltatori, colleghi e artisti. «Una persona favolosa e un professionista unico. Questa notizia fa davvero male. Ciao Amico ti terrò sempre nel cuore, come una delle persone migliori che io abbia incontrato in oltre 30 anni di carriera», scrivono i Tiromancino. Emma Marrone: «Che dispiacere enorme». Ma c’è anche il commento addolorato di Michele Zarrillo: «Roberto, amico mio carissimo». Roberto Gentile nel 2013 si presentava così sul sito di Radio Subasio: «Vivo alla giornata circondato dall’affetto del vicinato. Sorrido spesso,spesso a vanvera.Non contraddico mai, per quieto vivere. Quando ascolto la musica divento languido. Se poi c’è anche il vento divento felice».

