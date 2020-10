Roberto Giacobbo/ “Non sono l’anti-Angela, ma un’alternativa” (Verissimo)

Roberto Giacobbo è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il conduttore e divulgatore scientifico è pronto a condividere con il grande pubblico per la prima volta in assoluto un momento difficile della sua vita e per farlo ha scelto proprio il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. Il conduttore di Freedom-Oltre il confine parlando proprio del suo programma si è soffermato su una delle novità più importanti di questa edizione che lo vede coinvolto anche in versione avatar: “mi hanno digitalizzato completamente per creare una versione più giovane e leggera di me. E’ stato un lavoro incredibile, durato un anno. Il mio avatar mi aiuterà”.

Un’edizione quella di Freedom che si prepara a raccontare momenti storici importanti come la tragedia delle Torri Gemelle dando voce anche alle storie delle vittime e di chi è riuscito a sopravvivere a quel terribile 11 settembre 2011. Non solo, tra le anticipazioni Giacobbo ha rivelato: “nella quinta puntata vedrete invece un servizio dedicato alla Statua della Libertà e alle sue origini ‘italiane’…”.

Roberto Giacobbo: “Freedom? Spiego cose difficili in parole semplici”

Roberto Giacobbo si è poi soffermato sul ruolo dell’informazione e della divulgazione in tv. Impossibile non menzionare il suo antagonista Alberto Angela, figlio di Piero e conduttore del programma di successo “Ulisse – Il piacere della scoperta”, anche se Giacobbo dalle pagine del Corriere della Sera ha precisato: “siamo così in pochi a fare divulgazione in prima serata che non c’è spazio per l’invidia. Non sono l’anti-Angela, ma un’alternativa: ci dovrebbero proteggere come i panda”. Parlando poi del suo ruolo di divulgatore e conduttore ha detto: “il mio compito è quello di spiegare cose a volte difficili in parole semplici, senza però banalizzare i contenuti. Il nostro è un lavoro a lento rilascio: per conquistare il telespettatore, per ottenere la sua fiducia ci vuole tempo”. Infine Giacobbo ha anche rivelato di essere stato vittima di diversi piccoli imprevisti ed incidenti sul lavoro: “mi piace fare l’elenco dei miei infortuni, ma sul campo ho lasciato due caviglie, due ginocchia, una costola”.

