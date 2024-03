Roberto Labate, chi è il fratello morto di Gabriella Labate e che malattia aveva/ “Sapeva tutto”

Roberto Labate, chi è il fratello morto di Gabriella Labate

C’è un dolore enorme nella vita di Gabriella Labate, la moglie di Raf ed è legato alla morte di suo fratello Roberto, avvenuta anni fa per un tumore al cervello. Un dolore incancellabile per Gabriella che, a distanza di anni, ricorda ogni dettaglio degli ultimi giorni trascorsi accanto al fratello Roberto, più grande di lei di un anno. Una scomparsa improvvisa che ha colpito tutta la sua famiglia. Quando Roberto ha cominciato a stare male, Gabriella Labate si trovava a Miami come ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Mara Venier nel corso di una puntata di Domenica In del marzo 2023.

Malattia Gabriella Labate: "Un mostro dall'utero fino al cuore"/ "È una patologia rarissima"

La notizia della malattia del fratello Roberto portò Gabriella a tornare immediatamente in Italia per stargli accanto. “Sono tornata subito per stargli vicino. Quando siamo tornati era già stato operato. Per un lungo periodo poi è stato con noi a casa, fino alla fine. Lo aveva chiesto lui. Non si è mai lamentato, non ha mai avuto paura. Si preoccupava di noi. Sapeva tutto, ma non ne abbiamo mai parlato apertamente“, le parole della Labate dette a Mara Venier.

Gabriella Labate, moglie Raf e i figli Bianca e Samuele/ "Dopo 35 anni amo ancora quel ragazzotto antipatico"

Il legame tra Roberto e Gabriella Labate

Sono trascorsi anni dalla morte del fratello Roberto, ma il dolore in Gabriella Labate è sempre vivo. “È andato via troppo presto. Nessuno di noi era preparato. Queste notizie sono sentenze e quando arrivano non si accettano facilmente“, ha aggiunto ancora Gabriella.

Durante gli ultimi giorni della vita del fratello Roberto, Gabriella era solita sdraiarsi accanto a lui e indossare una maglietta con una farfalla che lui amava. Una farfalla che, anche dopo la scomparsa del fratello, Gabriella ha sempre visto ogni volta che si affacciava sul suo terrazzo. “Mi sono documentata e ho visto che le farfalle non hanno una vita lunghissima, da lì mi è balenato il ricordo di quella maglietta e allora gli ho dato un significato e ho pensato potesse essere una messaggera di qualcosa”, ha detto.

Gabriella Labate, moglie di Raf, la lotta contro la malattia/ "L'ho scoperta grazie a un'ecografia e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA