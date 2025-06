Roberto Lipari, la carriera e il successo: dagli esordi alla conduzione di Striscia la Notizia

Oggi Roberto Lipari è un attore comico e conduttore brillante e affermato, ma per agguantare determinati traguardi ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie. Spesso ha imboccato strade poco battute, prendendo scelte coraggiose e apparentemente inspiegabili. Ma quando c’è di mezzo la passione, la logica trova poco spazio. Per fortuna, verrebbe da dire, perché Roberto Lipari oggi ha costruito una grande carriera nel mondo dello spettacolo. Da ex studente di Medicina ad attore e conduttore, nonché partner di Sergio Friscia a Striscia la Notizia, in una fortunata conduzione che ha esaltato lo spirito palermitano.

“Ero a Medicina ma poi ho lasciato tutto per fare questo mestiere. A quei tempi dicevamo che l’ultima area che si crea è quella che genera l’ironia”, ha sottolineato Roberto in una intervista, rimarcando l’importanza di sorridere e divertirsi nella vita.

La gratitudine del comico Roberto Lipari: “Insicurezza vinta con la mia ironia”

Oggi Roberto Lipari non potrebbe essere più felice della sua vita professionale, che ruota attorno al suo pubblico e alla passione per la comicità. Perché la comicità e l’ironia, come ha raccontato lo stesso showman siciliano, a volte possono essere risolutivi. Nel suo caso, addirittura, sarebbero stati ingredienti fondamentali per superare certi periodi bui. “A me nella vita mi ha salvato tante volte, perché è un’arma di difesa”, le sue parle nell’intervista a Today.

“Io sono molto insicuro e quindi l’ironia mi ha permesso di salire su un palco e parlare a tante persone”, ha detto ancora Roberto Lipari. Insomma, comicità e recitazione hanno permesso al conduttore di Palermo di esprimere il suo massimo potenziale in carriera. Non è un caso che oggi sia un professionista amatissimo e molto apprezzato dal pubblico. Per quanto concerne la vita privata, infine, sappiamo che è sposato dal 2022 con Elisabetta Miceli, come riporta la sua pagina Instagram.