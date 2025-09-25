Chi è la compagna di Roberto Lipari? Le curiosità sulla vita privata e sentimentale del conduttore di Striscia la Notizia.

Lo spirito comico ma con una battuta pungente già pronta, e mai banale, quando necessario; Roberto Lipari è senza dubbio tra i conduttori più apprezzati delle ultime edizioni di Striscia La Notizia. Al timone del tg satirico non si è risparmiato in termini di irriverenza ponendosi con un modo decisamente personale e giudicato positivamente dagli appassionati. Attivo anche sui social dove condivide momenti professionali ma anche personali, ‘escludendo’ però il tema che tanto appassiona gli amanti di gossip: la vita privata.

Roberto Lipari ha una compagna? Il mistero ancora permane; gli investigatori gossip non sono riuscite a superare le barricate che il conduttore di Striscia la Notizia ha abilmente costruito per proteggere la propria vita privata dalle ingerenze mediatiche. Eppure, anche una parete invalicabile non è immune a piccoli fori; uno spiffero – dovuto a un’intervista rilasciata a Nuovo Tv circa 2 anni fa, come riporta un articolo di Metropolitan Magazine – racconta della possibilità che il conduttore del tg satirico sia in realtà impegnato, ai tempi, da oltre 9 anni.

Roberto Lipari ‘scherma’ la vita privata per… Scaramanzia?

Tra mistero e scaramanzia, la possibile compagna di Roberto Lipari sarebbe dunque – stando all’intervista rilasciata nel 2022 – protetta dal conduttore di Striscia la Notizia dalle ingerenze mediatiche e dalle insinuazioni di gossip. Nessun riferimento all’identità, nessun racconto gettato in pasto a social e magazine; stando a quanto raccontava a Nuovo Tv – come riporta un articolo di Metropolitan Magazine – il motivo sarebbe appunto, scaramantico. La volontà sembra essere quella di separare la vita professionale da quella privata, senza nulla togliere ovviamente a nessuna delle due sfere