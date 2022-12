Roberto Lipari/ “Le Veline di Striscia? Quando escono dal camerino…”

Roberto Lipari e il successo di Striscia assieme a Friscia: “Siamo in fase di innamoramento…”

Roberto Lipari sta vivendo un momento straordinario, in termini di popolarità e successo, grazie a Striscia la Notizia. Insieme al collega Sergio Friscia conduce brillantemente il tg satirico, entrando ogni sera nelle case degli italiani con un entusiasmo dirompente. Questo perché, uno come lui, la battuta ce l’ha nel sangue. E assieme a Friscia, ovviamente, il potenziale comico si decuplica, sera dopo sera. Per lui è un vero onore sedere dietro quel bancone, avendo seguito il programma da spettatore quando era più giovane. “È un onore condurla: cosa c’è in Italia che dura da 34 anni? Solo Antonio Ricci e i templi di Agrigento”, ha detto in una divertente intervista rilasciata al sito sorrisi.com.

“Con Sergio ho fatto la mia prima immersione perché, so che non si direbbe, ma è un istruttore. Per risparmiare facciamo tutto insieme, da “Striscia” alle vacanze, ai film…”, ha raccontato divertito Lipari. “Non siamo nati come coppia ma lo siamo diventati da poco e quindi siamo ancora nella fase dell’innamoramento”, ha aggiunto con la sua solita ironia.

Roberto Lipari ospite a Verissimo insieme al collega fraterno Sergio Friscia

Tante curiosità, nel corso dell’intervista a Sorrisi, per quanto concerne il dietro le quinte di Striscia la notizia. Sul rapporto con le veline, ad esempio, Lipari ha messo le mani avanti: “Sono come fratelli per me, perché sono fidanzate! C’è molto equilibrio, le lasciamo libere di fare… quello che diciamo noi. Ogni tanto le facciamo persino uscire dal camerino”, ha aggiunto ancora ironico il conduttore.

Quest’oggi, sabato 3 dicembre, lo vedremo accomodarsi nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo, assieme al collega fraterno Sergio Friscia. “Riesco a convivere con Sergio senza prendere peso”, ha ironizzato ancora a Sorrisi. “Dopo la puntata, andiamo a cena fuori, lui sequestra il menù e ordina per tutti, anche per i tavoli vicini. Arriva cibo all’infinito, la gente pensa sia un matrimonio. Poi si offende se non mangi tutto”.

