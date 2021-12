Roberto Lipari positivo al Covid/ “Non sono asintomatico ma ora sto meglio”

Roberto Lipari ha contratto il Covid-19. Il comico e conduttore ha fatto sapere attraverso i social di essere positivo e sintomatico, nonostante sia vaccinato. Una situazione che ha richiesto la quarantena obbligatoria e che lo costringerà a passare il Natale lontano dai suoi cari. Nel post Instagram del comico si legge: “Non scenderò nei particolari, ma sì! sono Positivo! E no!… Non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh sì! Passerò il Natale in quarantena…”.

Il comico ha scoperto di avere il Covid-19 otto giorni fa – come ha rivelato a la Repubblica – a causa di una febbre molto alta. Il conduttore di Striscia la Notizia, già vaccinato con la seconda dose, ha dunque deciso di sottoporsi ad un tampone per fugare ogni dubbio. Come ha spiegato al quotidiano, Lipari non sa come possa aver contratto il virus: “Avevo la febbre a 40, ho fatto il molecolare e ho scoperto di avere il Covid. Non so proprio come ho fatto a prendere questo maledetto virus, sicuramente è accaduto a Palermo, ma chissà come”.

Roberto Lipari positivo al Covid: il messaggio sui social

Roberto Lipari ha annunciato la positività con una foto in ospedale. Nel post, in cui ha comunicato ai fan di aver contratto il virus, ha voluto anche lanciare un importante messaggio. L’obbligo di quarantena e la necessità di passare il Natale lontano dai suoi hanno portato il comico ad un’importante riflessione sul significato reale della famiglia e sulla fortuna del passare le feste con i propri cari. Proprio per questo, il conduttore di Striscia La Notizia ha voluto scrivere un messaggio ai fan:

“Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni. Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc… Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori. Quindi siccome a volte diamo troppo per scontato ciò che abbiamo…in sintesi… quello che voglio dirvi è: godetevi ogni attimo di questi giorni tutti voi che potete! Questi sono i migliori auguri che posso farvi”.

