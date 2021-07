Roberto Mancini/ “Dobbiamo recuperare le forze rimaste e giocarci la finale”

Roberto Mancini è pronto alla finale agli Euro 2020 – Europei 2021 dopo che l’Italia ha sconfitto la Spagna durante la seminale. Subito dopo la partita il ct della Nazionale ha risposto alle domande dei giornalisti; in particolare Mancini ha ripreso uno dei giornalisti che parlando della vittoria degli Azzurri ha detto: “Vinto all’italiana? Le squadre di calcio attaccano e difendono, abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come loro. E’ stata una partita fra due grandi squadre”. Non solo, l’allenatore ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il lavoro degli azzurri: “i meriti sono dei ragazzi, ma non è ancora finita. Dobbiamo recuperare le forze rimaste e giocarci la finale”. Una partita non facile, che ha visto l’Italia soffrire davvero tantissimo durante i primi due tempi e i tempi supplementari. Alla fine a spuntarla è stata l’Italia durante la fase dei rigori grazie ad un Donnarumma che ha parato il rigore di Morata regalando la vittoria alla Nazionale.

Roberto Mancini: “Italia agli Euro 2020? Non è ancora finita”

Parlando proprio della partita con la Spagna, Roberto Mancini ha detto: “ci hanno messo in difficoltà all’inizio, poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato più di tanto. E’ stata una gara durissima”. Infine sulla fase dei rigori, che da sempre è una vera e proprio lotteria, ha precisato: “questi sono i rigori, una partita durissima. La Spagna è una grande squadra e gioca benissimo, noi abbiamo fatto una buona gara, non come al solito ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire”. Una cosa è certa: per Roberto Mancini l’arrivo della Nazionale Italiana alla finale degli Europei 2021 è tutto merito dei ragazzi che ci hanno creduto sin dall’inizio. “Non è ancora finita, c’è un lavoro da finire” – ha dichiarato il CT dalle pagine della Gazzetta.it – “dobbiamo recuperare le forze che sono rimaste e giocarci la finale”.

