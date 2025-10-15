Roberto Mancini e Silvia Fortini sono davvero in crisi? Giuseppe Candela svela nuovi indizi sulla presunta crisi matrimoniale della coppia.

Giuseppe Candela, nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 15 ottobre 2025 torna a parlare di Roberto Mancini e Silvia Fortini che starebbero attraversando un periodo di crisi sentimentale. Nelle rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero dell’8 ottobre 2025 di Chi, il giornalista scriveva: “Solo una casualità o l’indizio di una crisi? Ai tempi dei social, gli allarmi passano anche dai movimenti del web. Roberto Mancini e la sua seconda moglie, l’avvocatessa Silvia Fortini, più giovane di lui di quattordici anni, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Coppia riservata e poco social, certo, ma il gesto non è passato inosservato”.

Oggi, Giuseppe Candela affronta di nuovo l’argomento svelando altri indizi social che confermerebbero il momento di difficoltà di Roberto Mancini e Silvia Fortini, sposati dal 2018.

Roberto Mancini e Silvia Fortini: nuovi indizi sulla crisi

Giuseppe Candela racconta che dopo la segnalazione di Chi, della settimana scorsa, i movimenti social tra Roberto Mancini e Silvia Fortini sono continuati. “Fortini ha ricominciato a seguire l’allenatore per poi cambiare idea qualche ora dopo. Il giorno seguente ha ripetuto lo stesso gesto Mancini iniziando a seguire la moglie per poi ripensarci e togliere il segui. Dunque, non era una casualità”, scrive Giuseppe Candela.

Da parte di Roberto Mancini e Silvia Fortini, nonostante i movimenti social, non è arrivato nessun commento. La coppia, infatti, è sempre stata molto discreta e riservata evitando i riflettori se non per occasioni speciali e mondane.