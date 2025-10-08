Un gesto social scatena il gossip intorno a Roberto Mancini e Silvia Fortini che potrebbero essere in forte crisi.

Roberto Mancini ha dedicato la propria vita al calcio facendo prima il calciatore e poi l’allenatore. Nonostante i tanti impegni sportivi e professionali, Mancini non ha trascurato neanche la propria vita privata. E’ stato sposato con Federica Morelli da cui ha avuto tre figli, Filippo, Andrea, Camilla. Un matrimonio che è finito nel 2015 quando Mancini annuncia di aver avviato le pratiche della separazione dalla moglie da cui ha poi divorziato.

L’ex C.T. della Nazionale ha poi ritrovato l’amore grazie all’incontro con Silvia Fortini, un’avvocatessa romana con cui è convolato a nozze. I due si sono sposati a Roma nel 2018 con una cerimonia privata, celebrata lontana dai riflettori a cui hanno partecipato solo i parenti e gli amici stretti. La coppia ha sempre vissuto la relazione con molta discrezione ma oggi un gesto ha scatenato il gossip.

Roberto Mancini e Silvia Fortini: il gossip di Giuseppe Candela

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 8 ottobre 2025, Roberto Mancini e Silvia Fortini potrebbero essere in crisi. A scatenare le voci un gesto social.

“Solo una casualità o l’indizio di una crisi? Ai tempi dei social, gli allarmi passano anche dai movimenti del web. Roberto Mancini e la sua seconda moglie, l’avvocatessa Silvia Fortini, più giovane di lui di quattordici anni, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Coppia riservata e poco social, certo, ma il gesto non è passato inosservato”, scrive Giuseppe Candela.

