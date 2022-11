Roberto Mancini/ “La delusione per il Mondiale è tanta. In Nazionale…”

Roberto Mancini e la delusione per i Mondiali 2022

Dopo aver portato la Nazionale di calcio sul tetto d’Europa, Roberto Mancini non è riuscito a portare la Nazionale Italiana ai Mondiali di calcio 2022, attualmente in corso. Una grande delusione per il C.T. che oggi, domenica 26 novembre, è ospite della nuova puntata di Che tempo che fa. Ai microfoni di Fabio Fazio, Mancini si racconterà parlando anche del futuro che dovrebbe essere ancora sulla panchina della Nazionale Italiana come ha dichiarato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. “Prevale la delusione che è forte e non mi abbandona mai Magari tra quattro anni, questo senso di vuoto passerà”, ha dichiarato il C.T.

Silvia Fortini, moglie Roberto Mancini/ Uniti dal destino: "Lei era il mio..."

“Vogliamo andare al prossimo, tra quattro anni, e magari vincerlo. Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo”, ha aggiunto.

Roberto Mancini e l’amicizia con Gianluca Vialli

Nel salotto di Che tempo che fa, Roberto Mancini arriverà insieme al capo delegazione della FIGC Gianluca Vialli. Ad unire Mancini e Vialli non c’è solo la passione per il calcio a cui hanno dedicato tutta la vita, ma anche una forte amicizia che li ha portati insieme a superare momenti particolari. Tra Mancini e Vialli c’è un affetto sincero che ha portato il C.T. della Nazionale a restare accanto all’amico Gianluca durante la malattia di quest’ultimo.

Federica Morelli, ex moglie di Roberto Mancini/ L'addio dopo un periodo..."

“Non ne abbiamo mai parlato direttamente. Io non avrei avuto la forza di chiederglielo. Non ha toccato l’argomento e ho rispettato il suo silenzio. Sta bene, è in forma e dobbiamo fare ancora tante cose insieme. Lui è forte, molto più di me. Credo che il fatto di stare insieme e di pensare al calcio, che è il nostro lavoro da sempre, lo abbia fatto stare bene”, le parole di Mancini in un’intervista di qualche tempo fa.

LEGGI ANCHE:

CONVOCATI NAZIONALE ITALIA, LISTA NOMI MANCINI/ Nations League: Zaniolo no, Zerbin sì

© RIPRODUZIONE RISERVATA