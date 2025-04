ROBERTO MANCINI TORNA ALLA SAMPDORIA

Roberto Mancini torna alla Sampdoria con Alberico Evani nuovo allenatore: è arrivata oggi l’ufficialità del ribaltone in casa blucerchiata, ancora una volta la Sampdoria cambia e lo fa all’indomani della sconfitta di La Spezia, che ha lasciato la squadra incredibilmente in zona retrocessione in Serie B. Uno scenario davvero pazzesco, in negativo: il club doriano non vince da sette partite e ha ottenuto appena due vittorie (consecutive) nelle ultime 22 gare, nel girone di ritorno ha fatto la miseria di 12 punti e rischia davvero di finire in Serie C per la prima volta nella sua storia.

Diretta/ Spezia Sampdoria (risultato finale 2-0): doppietta di Lapadula (oggi 6 aprile 2025)

Così salta anche Leonardo Semplici, esonerato come già Andrea Pirlo (dopo solo due giornate) e Andrea Sottil: la vera notizia però, al netto del ritorno di Alberico Evani, è quella dell’avvento di Roberto Mancini che torna come una sorta di direttore generale: di fatto “head of performance”, non allenatore ovviamente (sarà una sorta di supervisore) ma comunque straordinaria notizia per tutto il popolo della Sampdoria, che con lo jesino in campo ha vissuto l’epopea dello scudetto, della Coppa delle Coppe e della finale di Coppa dei Campioni, dunque si torna a parlare di un periodo storico per i blucerchiati che adesso però devono evitare l’inferno della Serie C, e hanno a disposizione sei giornate di Serie B per provarci.

DIRETTA/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 0-3): i rossoblù puntano ai playoff! (5 aprile 2025)

IL RITORNO DI EVANI E MANCINI

Alberico Evani nuovo allenatore Sampdoria: un ritorno come detto, da bandiera del Milan – cresciuto nelle giovanili, ha poi vinto tutto dopo aver conosciuto la Serie B da calciatore – ha giocato quattro stagioni in una squadra blucerchiata che stava già calando nelle sue prestazioni, alla fine per lui 94 presenze in campionato potendo anche disputare una stagione in Coppa delle Coppe. Evani, e con lui Mancini: si riforma lo storico binomio che ha lavorato insieme anche in nazionale, come vice infatti Evani ha vinto gli Europei con il Mancio Commissario Tecnico, e va ricordato che Chicco, così come è conosciuto da tutti, ha lavorato parecchi anni in federazione guidando le selezioni giovanili dell’Italia.

DIRETTA/ Milan Sampdoria Primavera (risultato finale 1-2): accorcia Scotti (oggi 31 marzo 2025)

Per quanto riguarda l’idea di Roberto Mancini, è nata quasi come uno scherzo: nella chat dei giocatori che hanno vinto lo scudetto del 1990 si era ventilata la soluzione del marchigiano come nuovo allenatore Sampdoria, poi si era parlato di un ritorno di Beppe Iachini (allenatore della promozione in Serie A nel 2012) ma alla fine ha incredibilmente preso piede questa nuova ipotesi del direttore generale o presunto tale, dopo che di lui si era detto che potesse accettare la chiamata della Juventus per la prossima stagione se non addirittura subito. Ora invece con Alberico Evani nuovo allenatore Sampdoria ecco il grande ritorno di Mancini: vedremo come andrà e se i blucerchiati eviteranno la retrocessione in Serie C…