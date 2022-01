Roberto Mancini tra Nazionale, figli e vita privata/ Chi è il ct della Nazionale

Dopo aver vinto gli Europei 2020 con la Nazionale azzurra, Roberto Mancini ha un altro obiettivo: portare l’Italia ai Mondiali del 2022. Il ct ci proverà con i playoff di marzo: strappare il pass per il Qatar non sarà facile ma è necessario. Ma chi è l’uomo che ha portato l’Italia al successo nell’estate del 2021? Mancini è nato nel 1964 a Jesi ed è considerato uno dei più forti giocatori della sua generazione. Il suo nome è legato inevitabilmente alla Sampdoria, club con il quale ha giocato dal 1982 al 1997, vincendo anche uno storico scudetto insieme a Vialli, con il quale formava la coppia dei “gemelli del gol”. Passato poi alla Lazio, è diventato anche un idolo per la tifoseria biancoceleste.

Da allenatore, il Mancio è stato seduto su panchine importanti come quella di Lazio, Zenit, Inter e dal 2018 anche Italia. Ma chi è nella vita privata il ct della Nazionale? Mancini ha tre figli nati dal matrimonio con Federica Morelli: Filippo, Andrea e Camilla. Nel 2015 ha annunciato il divorzio dalla moglie. Da qualche anno è legato a Silvia Fortini, avvocato. Ma scopriamo di più sulla sua vita privata.

Roberto Mancini, vita privata: i figli e la moglie Silvia Fortini

Dal matrimonio con Federica Morelli, Roberto Mancini ha avuto tre figli: Filippo, nato 13 ottobre 1990, al quale è seguito Andrea, nato il 13 agosto 1992. L’ultima figlia si chiama Camilla. Suo figlio Filippo ha giocato nelle giovanili dell’Inter, Entella e Manchester City: dopo aver giocato in serie minori, ha svolto il corso da direttore sportivo a Coverciano. Anche il secondo figlio, Andrea, ha tentato la carriera calcistica. Camilla, invece, ha avuto alcune frizioni con il papà dopo il divorzio, prontamente superate. La ragazza ha raccontato qualche tempo fa: “Nella mia visione io sono una figlia come tutte. E lui è un padre come tutti. L’unica differenza è che fa un lavoro che lo espone a livello mediatico e lo fa essere un personaggio pubblico e di conseguenza anche noi siamo esposti”. Dopo il divorzio dalla ex moglie, il ct si è legato a Silvia Fortini.

Silvia è un avvocato civilista molto conosciuta nel settore. La sua è una figura di grande prestigio. La Fortini segue spesso questioni relative ad operazioni bancarie e finanziarie e si occupa di servizi e beni commerciali. Il suo studio è nella Capitale. Silvia e Roberto Mancini si frequentano dal 2016, quando sono stati paparazzati insieme in occasione di una vacanza a Saint-Tropez. Il matrimonio si è svolto a Roma nel 2018, quando Mancini è tornato in Italia per guidare la Nazionale azzurra dopo aver lavorato per anni in Russia, dove allenava lo Zenit San Pietroburgo. La coppia è molto riservata e ovviamente il matrimonio si è svolto con una cerimonia lontana dai riflettori.



