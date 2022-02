Roberto Marino, morte del papà di Cristina Marino e la rinuncia a Sanremo 2022 di Luca Argentero

Luca Argentero (attualmente protagonista della nuova stagione della fiction campione d’ascolti “DOC – Nelle tue mani“) era stato annunciato da Amadeus come ospite al Festival di Sanremo, oltre ad altri due colleghi amatissimi come Raoul Bova e Lino Guanciale. L’interprete torinese, però, ha dato forfait all’ultimo a causa di un lutto inaspettato che ha colpito la sua famiglia: è infatti scomparso pochi giorni fa Roberto Marino, il papà di sua moglie Cristina.

Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero/ "Impossibile restare amici"

L’ex concorrente del “Grande Fratello” ha voluto manifestare, anche tramite i social, il suo sostegno alla donna della sua vita in un momento così difficile. Non solo, si è espresso duramente contro chi lo aveva attaccato per la sua assenza alla manifestazione canora.

Roberto Marino è scomparso pochi giorni fa: Cristina Marino ricorda il papà

Cristina Marino ha voluto sottolineare tramite il suo profilo social quanto la perdita di papà Roberto l’abbia segnata. Il messaggio pubblicato su Instagram è davvero dolcissimo: “Grazie papà perché ci hai insegnato cos’è l’amore – ha scritto -. Ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna di sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. TANTO è il nostro amore”.

Cristina Marino, è morto il padre/ Ecco perchè Luca Argentero non c'è a Sanremo 2022

Diverse colleghe e amiche, tra cui Emma Marrone e Ludovica Bizzaglia le hanno mandato un segno di vicinanza, gesto che ovviamente lei ha apprezzato. Il tutto corredato da un’immagine risalente al giorno delle nozze tra Luca e Cristina in cui l’uomo l’aveva accompagnata.

LEGGI ANCHE:

Luca Argentero: morto il padre della moglie Cristina Marino/ Salta Sanremo 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA