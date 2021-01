Roberto Maroni operato a neurologico Besta, come sta/ Intervento dopo malore e caduta

E’ stato sottoposto ad intervento chirurgico l’ex segretario generale della Lega nonché ex governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni. Il noto politico è stato operato quest’oggi, venerdì 8 gennaio 2021, presso l’istituto neurologico Besta di Milano. L’ex ministro dell’Interno, candidato a sindaco di Varese, era già stato ricoverato presso l’ospedale di Circolo di Varese martedì 5 gennaio dopo che era caduto in casa: il giorno prima, infatti, lo stesso Roberto Maroni aveva subito un malore mentre si trovava presso la propria abitazione di Lozza, nel varesotto, e si era quindi procurato una ferita.

Di conseguenza si era recato presso il nosocomio vicino dove era stato poi visitato e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, quindi trasferitosi presso l’ospedale meneghino specializzato in neurologia. Era stato quindi dimesso ieri mattina, e uscendo dall’ospedale aveva rilasciato anche qualche breve dichiarazione: «È stata dura ma ora è tutto sotto controllo. Mi sto sottoponendo agli accertamenti del caso, ma il peggio è passato».

ROBERTO MARONI OPERATO: FAMIGLIA HA CHIESTO RISERVATEZZA

Parole che sembravano precludere ad un “caso chiuso” ma quest’oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Al momento non ci sono molte informazioni in merito in quanto la famiglia dell’ex governatore ha chiesto la massima riservatezza, di conseguenza bisogna rispettare la loro privacy. Matteo Salvini, che era già uscito allo scoperto sottolineando la sua vicinanza all’ex numero uno leghista, ha pubblicato un messaggio sulla pagina Facebook “Lega – Salvini premier”, in cui si legge: “Roberto Maroni operato al neurologico Besta di Milano, la nostra vicinanza”. L’ex titolare del Viminale, in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale di Varese del 2020 tenutasi lo scorso 28 dicembre (in cui si discuteva del bilancio di previsione), aveva di fatto lanciato la sua candidatura per le elezioni che si terranno quest’anno nel noto capoluogo di provincia lombardo. La speranza, ovviamente, è che Maroni stia bene e che possa tornare alla sua attività politica al più presto.



