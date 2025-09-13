Roberto Marzano ha sposato pochi giorni fa l'influencer e showgirl Naike Rivelli. I due si sono sposati in una cerimonia davvero molto riservata.

Roberto Marzano è il neo marito di Naike Rivelli, una delle ospiti della trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e che andrà in onda sabato 13 Settembre 2025. Non si conoscono molti dettagli riguardo la vita privata di Roberto Marzano ma andiamo a vedere nello specifico chi è.

Roberto Marzano ha 56 anni ed è originario di Gerace, un paesino in Calabria. Non si conosce la data esatta di nascita e sappiamo che lui è un uomo molto riservato e che tiene molto alla sua privacy; i due stanno insieme da otto anni e sabato 6 Settembre (quindi solo pochi giorni fa) si sono sposati ad Alessandria, in un rito civile.

L’uomo è un imprenditore edile totalmente lontano dal mondo dello spettacolo e mentre la moglie è molto attiva nel mondo social lui ci tiene a restarne totalmente fuori. E la maggior parte delle informazioni che sappiamo di Roberto arrivano da Naike che ha raccontato come è arrivato l’uomo della sua vita.

Roberto Marzano e alcuni dettagli di Naike Rivelli

Proprio sui propri canali social Naike Rivelli ha raccontato di come l’uomo è apparso nella sua vita in un momento dove lei sembrava non credere più all’amore e la donna ha svelato: “Quando meno me lo aspettavo, ci ho messo sei mesi a capire cosa stava succedendo, ed è arrivato lui”, ha raccontato la showgirl.

Riguardo il loro incontro Naike Rivelli ha sottolineato che è nato tutto sul luogo di lavoro ed ha chiarito: “Era un appuntamento di lavoro per creare dei micro moduli di case prefabbricate in acciaio ad impatto zero. Lui si è fatto avanti per aiutarmi in questo mio sogno e poi mi sono resa conto che non era solo il nostro progetto ma anche amore”.

Sui social spesso Naike racconta del suo amore e lo ha fatto apertamente anche con una Instagram Stories dove ha raccontato di come si è giunti all’idea di sposarsi. I due si sono sposati nel casolare dove Naike vive insieme a sua madre Ornella Muti e lo hanno fatto in maniera riservata e davanti a poco meno di 40 persone.