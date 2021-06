Roberto Occhiuto candidato Centrodestra in Calabria/ “La Regione può cambiare”

Dopo l’intesa sulle elezioni amministrative, il Centrodestra ha individuato il candidato alle prossime regionali in Calabria: sarà Roberto Occhiuto, esponente di Forza Italia. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente da Vibo Valentia, dove ha incontrato i suoi sostenitori: «Parto da Vibo, qui col coordinatore Mangialavori abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi».

«Abbiamo lavorato ad un progetto che in questi mesi realizzeremo in favore dei calabresi, anche gli alleati saranno a disposizione: la campagna elettorale del Centrodestra sarà avvincente», ha rivelato Roberto Occhiuto. Cosentino, il 52enne è l’attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e vanta un passato da consigliere comunale di Cosenza e da deputato dell’Unione di Centro.

CALABRIA, ROBERTO OCCHIUTO É IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA

Nel corso del suo intervento a Vibo Valentia, Roberto Occhiuto ha spiegato che il Centrodestra nei prossimi mesi sarà al lavoro per preparare il progetto di cambiamento per la Calabria, una Regione «che ha tanti problemi, a cominciare dalla ‘ndrangheta che va estirpata con ogni sforzo, ma che ha anche tante risorse che possono diventare strumenti di sviluppo». La coalizione, ha aggiunto Roberto Occhiuto, punterà sul recupero della reputazione della Calabria, per mostrare al Paese una Regione che non si aspetta: «I mesi con Jole Santelli presidente sono stati straordinari, un’esperienza vista da fuori come grande riscatto territoriale: la nostra sarà un’esperienza di continuità». Riflettori accesi sulla sanità: «I cittadini calabresi devono avere gli stessi diritti di quelli delle altre regioni. Ci batteremo per la fine del commissariamento e soprattutto perché ai posti apicali ci siano persone con competenze in sanità. E va riorganizzata la medicina territoriale».

