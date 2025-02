Lutto nel mondo del cinema: è morto Roberto Orci, che era sceneggiatore e produttore di successo. Il pubblico lo ricorderà di certo perché ha lavorato a serie di successo come Hawaii Five-0, Fringe e Sleepy Hollow. E pensare che ha iniziato come sceneggiatore di Hercules che è stato un fortunato spin-off di Xena, che in Italia ebbero un enorme successo. La sua predilezione era per il genere fantasy e fantascienza, come si può evincere dai titoli a cui ha lavorato.

Aveva 51 anni, Roberto Orci, ed è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Stava lottando da tempo contro una malattia renale che lo ha poi spento come una candela lasciata in balia del vento. Lo piangono i familiari, i fan che hanno sempre seguito i suoi programmi e il mondo dello spettacolo in generale.

Roberto Orci morto: è stato sceneggiatore di Star Trek e Mission Impossible III

Roberto Orci è stato definito un “narratore visionario” da suo fratello, come viene riportato dal sito Deadline che ha pubblicato la notizia della sua morte nella casa di Los Angeles dopo una malattia renale che lo ha portato via all’età di 51 anni. È stato definito anche una persona compassionevole che era sempre pronto ad aiutare gli altri, generoso e di buon cuore.

Lo sceneggiatore ha lavorato anche a Star Trek e Mission: Impossible III insieme al suo partner di lavoro Alex Kurtzman. Era anche produttore esecutivo di uno spy thriller di successo come Alias dove ha avuto modo di lavorare con il regista e produttore J.J. Abramo. Il successo clamoroso lo ha avuto con la serie tv Fringe, andata avanti per cinque stagioni. Sia il mondo del cinema sia quello delle serie tv è in lutto e non dimenticherà mai il contributo che Roberto Orci ha dato con la sua visione d’insieme e il suo innegabile talento.

