Roberto Paolopoli e Franco Cordava, ex mariti Simona Marchini/ La figlia Roberta

Roberto Paolopoli, primo marito di Simona Marchini

L’attrice e conduttrice Simona Marchini, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è sposata due volte. La prima volta con il barone Roberto Paolopoli, con cui ha avuto la figlia Roberta. I due erano amici di infanzia. “Mi sposai una prima volta, ma non funzionò. Avevo ventuno anni. Dopo tre di matrimonio e con una figlia, mi separai. Uscii da quella storia con le ossa rotte”, ha raccontato la Marchini a Repubblica.

Parlando del suo primo matrimonio, Simona Marchini si è espressa così, ospite a Oggi è un altro giorno: “Lui sentiva il bisogno di dominarmi completamente. Mi aveva promesso di venire a vivere a Roma, ma lui non poteva abbandonare l’azienda agricola di famiglia, ma non aveva il coraggio di dire la verità. Io sono tornata a Roma al settimo mese di gravidanza e sono rimasta a casa con i miei genitori… è stata un’esperienza molto dolorosa, una relazione tossica”.

Simona Marchini: il secondo matrimonio con Franco Cordova

Dopo la fine del primo matrimonio, Simona Marchini ha frequentato per un breve periodo il critico Giacomo Debenedetti. Il secondo marito è stato Franco Cordova, capitano della Roma negli anni in cui suo padre era presidente della società sportiva (dal 1968 al 1971). “Mi ero innamorata di quest’uomo estraneo al mio mondo. Mi fece una corte lunga e serrata. Mi piaceva. Volevo dare una famiglia alla bambina e dunque ci sposammo. Siamo stati insieme per nove anni”, ha ricordato l’attrice a Repubblica. I due sono stati sposati dal 1970 al 1980. Ricordando il secondo matrimonio con Cordova, la Marchini ha detto a Vieni da me: “Di lui non posso parlare male perché è stata una persona molto carina…Franco oltre a essere un mito della Roma è una persona molto intelligente e divertente. Purtroppo, non eravamo fatti l’uno per l’altra, eravamo diversi caratterialmente. Abbiamo tentato di andare d’accordo, ma non è andata bene”.

