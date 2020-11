Roberto Parli conferma la crisi con la moglie Adriana Volpe?/ “Mia figlia piange”

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, conferma la crisi matrimoniale con la conduttrice? Il settimanale Chi ha confermato la crisi tra la conduttrice e il marito che, neigli scorsi giorni, ha rotto il silenzio rispondendo ad alcuni followers. “E’ Hallowen. Sarebbe il momento giusto che ‘qualcuno’ tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”, ha scritto su Instagram pubblicando una serie di foto di Halloween. Tra i tanti commenti, sono spuntati quelli di alcuni followers a cui il marito di Adriana Volpe ha prontamente replicato. “I periodi brutti passano e il tempo guarisce le ferite. Troverà sicuramente una nuova compagna, magari meno bella e famosa ma più sincera”, ha commentato un followers a cui Parli ha replicato così – “Famosa? Di cosa? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta“.

ROBERTO PARLI E ADRIANA VOLPE, CRISI CONFERMATA?

Il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli è giunto al capolinea? Il gossip sulla vita privata della conduttrice e del marito non si placa. I followers continuano a rivolgere domande ai diretti interessati e, su Instagram, Parli ha rotto il silenzio lasciando intendere come la crisi sia effettiva. “Era già nell’aria all’epoca che tu avresti rotto con Adriana”, lo punzecchia qualche utente e l’imprenditore replica: “Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona, tu guardi la tv, io la vita reale”. Tra i due, dunque, il matrimonio è finito? Adriana Volpe continua a restare in silenzio preferendo non parlare più della sua vita privata.



