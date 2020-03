Roberto Parli, Coronavirus in famiglia?/ Adriana Volpe: “ha una grandissima forza”

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, potrebbe avere un familiare ammalato di Coronavirus? La conduttrice al Grande Fratello Vip 2020 poco prima di fare la sua nomination con le lacrime agli occhi ha detto: “vorrei fare un saluto immenso a Roberto e a tutta la sua famiglia perchè Roberto è un papà meraviglioso che sta dimostrando di avere una grandissima forza in tutti questi giorni. Lo stringo forte forte forte e lo sai Gisele quanto ti amo, sei dentro di me, sei parte di me, però ci tenevo a dare un messaggio a Roberto”. In collegamento da Milano Alfonso Signorini cerca di rassicurarla dicendole: “hai fatto bene, Roberto non sta passando un momento facile lo sai”. Poi il conduttore rivela: “sei stata avvisato di questo e quindi il tuo abbraccio vale il doppio, mi unisco anche io, anche se non è lo stesso abbraccio, ma deve sentire che ci siamo tutti al suo fianco”. Le parole di Adriana Volpe e Alfonso Signorini lascerebbero pensare che un familiare di Roberto potrebbe essere stato contagiato dal virus Covid 19 che da settimane ha colpito il nostro paese.

Il Coronavirus ha colpito anche l famiglia di Adriana Volpe e Roberto Parli?

Non c’è alcuna conferma, ma le parole pronunciate da Adriana Volpe durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 e indirizzate al marito Roberto Parli fanno pensare che uno dei familiari possa aver contratto il Coronavirus. Del resto pochi giorni la ex conduttrice Rai era stata chiamata in via straordinaria dal produzione per parlare proprio con il compagno. “Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia” si leggeva nel comunicato ufficiale diramato dalla produzione del GF VIP 4 circa l’incontro tra Adriana Volpe e un familiare. Un incontro che ha destato subito l’attenzione e la preoccupazione dei fan: “se le hanno fatto incontrare i parenti sarà sicuramente per un motivo serio“. Possibile che il motivo serio possa essere stato un possibile contagio da Covid 19? Ad avvalorare questa ipotesi c’è anche un’indiscrezione pubblicata dal TheSocialPost che ha ripreso una confidenza fatta dalla Volpe a Patrick Ray Pugliese. “La situazione non è bella” sarebbero state le parole di Adriana con Patrick che le ha chiesto: “ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?”. A quello punto la regia del Grande Fratello ha spostato immediatamente l’inquadratura. Non solo a destare sospetti è anche il comportamento di Roberto Parli che è letteralmente sparito dai social. Dopo l’annuncio di voler lasciare l’Italia per l’emergenza Coronavirus con la piccola Gisele con destinazione Costa Rica, l’uomo non ha più pubblicato nulla. Del resto il Covid 19 oramai è diventato una pandemia a livello mondiale e possibile che Roberto abbia deciso di restare in Italia oppure di rifugiarsi tra Lugano e Montercarlo.



