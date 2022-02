Roberto Parli e Chicco Cangini, ex mariti Adriana Volpe /”Mi stavo facendo del male”

Adriana Volpe è oggi single e concentrata sul suo lavoro di opinionista del “Grande Fratello Vip“, dove ha la possibilità di mettere in mostra tutta la sua verve, spesso rimasta nascosta nei programmi che ha condotto in passato. Almeno per ora lei è in attesa del grande amore e desidera essere prudente dopo il fallimento dei suoi due matrimoni, quello con Roberto Parli, che si è concluso recentemente, e quello con Chicco Cangini, durato però solo quattro mesi.

Gisele Parli, figlia di Adriana Volpe e Roberto Parli/ "Lei è la mia unica certezza"

Se però lei dovesse scegliere è certamente al suo ultimo ex che lei è più legata e non potrebbe essere altrimenti, visto che da questa relazione è nata la sua unica e adorata figlia, Gisele, che oggi ha dieci anni. L’idea di sposarsi con Cangini era nata invece come una sorta di impulso, dettata dalla passione che entrambi provavano in quel momento. Non a caso, lei raramente parla di questa love story.

Adriana Volpe/ "Alex Belli e il triangolo? Ci hanno preso per i fondelli per mesi"

Roberto Parli e Chicco Cangini: chi sono gli ex mariti di Adriana Volpe

Nonostante la nascita della loro bambina, il rapporto tra Adriana e Roberto non si è concluso nel migliore dei modi. Anzi, spesso negli ultimi mesi i due non se le sono mandati a dire tramite i social, a conferma del risentimento che è tuttora rimasto tra loro. La showgirl fino alla fine ha fatto il possibile per salvare questo legame pensando anche a preservare la figlia, ma ha alla fine dovuto arrendersi. Continuare era impossibile.

Impossibile però per lei nascondere l’amarezza: “Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Ho capito che mi stavo facendo del male, era come se nelle mani avevo una fune e alla fine ho deciso di lasciarla per me e per Gisele”. Nessun accenno invece nelle interviste che lei rilascia al suo primo marito.

Adriana Volpe sfotte Alessandro "vuole un prete? la soluzione ce l'ho io"/ E Posta Alex Belli versione prete

© RIPRODUZIONE RISERVATA