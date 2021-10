Roberto Parli e Clarissa Tami stanno insieme?/ Chi: “ex Volpe e star tv svizzera…”

Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe al contrario dell’opinionista del Grande Fratello Vip che ha dichiarato di non essere pronta a rifarsi una vita, sarebbe pronto a ripartire ed a ritrovare il sorriso con Clarissa Tami, una star della televisione svizzera di 38 anni. “Sta frequentando (assiduamente) una star della tv svizzera”, scrive il settimanale Chi, pubblicando la paparazzata. Parli è stato visto passeggiare lungo il lago di Como tenendosi per mano con Clarissa, poco conosciuta in Italia ma una star nella Svizzera Italiana.

A spasso con la star, l’uomo è apparso rilassato e sorridente facendo sembrare molto lontani i tempi in cui attaccava via social Adriana Volpe per poi chiedere scusa. Il brutto periodo tra lui e l’ex moglie era iniziato con la partecipazione dell’opinionista come concorrente al Grande Fratello Vip 4 e poco dopo il termine dell’esperienza di Adriana sulla coppia erano giunte insistenti le voci di una separazione.

Roberto Parli mette da parte i rancori con Adriana Volpe e si gode la nuova relazione

L’ultimo attacco di Roberto Parli nei confronti di Adriana Volpe risale all’esordio della donna come opinionista del Grande Fratello Vip, quando l’uomo scrisse un lungo commento sotto un post pubblicato dalla moglie in cui l’avrebbe duramente accusata: “Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni. Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”.

Adesso Roberto Parli con la sua presunta nuova relazione sembra aver messo da parte tutti i rancori, mentre Adriana Volpe ancora non si sente pronta per una nuova storia, tanto da ammettere, durante una recente intervista a Verissimo, a Silvia Toffanin: “Ho il cuore ovattato”.



