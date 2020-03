Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe lascia l’Italia/ Via con la figlia Gisele

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, lascia l’Italia insieme alla figlia Gisele e vola in Costarica per allontanarsi dall’emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è proprio Roberto Parli che, su Instagram, ha pubblicato un video in cui inquadra la figlia Gisele mentre si concede una sauna. “Una sauna prima di andare in Costa Rica. Scappiamo dal coronavirus”, annuncia il marito di Adriana Volpe che ha deciso di portare la figlia lontano dall’Italia in attesa che la situazione si normalizzi e si possa tornare alla vita di sempre. Per salvaguardare la sua salute e quella della sua bambina, Parli ha così scelto di trascorrere le prossime settimane al caldo dove attenderà anche che la moglie esca dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dove è attualmente rinchiusa.

ROBERTO PARLI LASCIA L’ITALIA PER IL CORONAVIRUS: IL MARITO DI ADRIANA VOLPE IN COSTARICA CON LA FIGLIA GISELE

Nelle scorse ore, il Grande Fratello Vip ha dato ad Adriana Volpe la possibilità di avere contatti con la propria famiglia per “motivi personali”. Dopo l’annuncio di Roberto Parli, tuttavia, è probabile che la produzione abbia deciso di concederle la possibilità di sapere la decisione presa dal marito per l’emergenza coronavirus. Nelle prossime settimane, infatti, tutti i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini non potranno ricevere più le visite dei parenti. In una situazione di assoluta emergenza, infatti, nessuno potrà più entrare nella casa per salvaguardare la salute dei concorrenti stessi e per rispettare le norme vigenti. Roberto Parli, dunque, prima di lasciare l’Italia, potrebbe aver spiegato il tutto alla moglie Adriana che continuerà la sua avventura nella casa.

